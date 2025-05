Il 24 e 25 maggio torna in Val Canale “Foresta in valle”

Torna “Foresta in valle”, in questa terza edizione in Val Canale, per un weekend ricco di eventi, incontri con ospiti internazionali, confronti tra addetti ai lavori, attività ludiche per famiglie e bambini conferenze, laboratori, escursioni, esposizioni, e la folkloristica gara tra i boscaioli. Un appuntamento che ogni anno fa tappa in una diversa località boschiva della regione – le prime due edizioni si sono svolte nella pedemontana: valli del Natisone e Torre, e poi Valcellina), proponendo riflessioni sull’importanza della gestione forestale sostenibile e dello sviluppo delle filiere del legno del FVG

attraverso

L’evento si apre a Malborghetto, sabato 24 maggio alle ore 9 , con il focus internazionale “Foreste senza confini”, una giornata di approfondimento sui temi della gestione forestale sostenibile con rappresentanti istituzionali di Slovenia, Austria e Carinzia. La prima sessione è dedicata alle politiche europee e locali in materia forestale, con l’obiettivo di esplorare le strategie dell’Unione Europea e degli enti territoriali per una gestione sostenibile delle foreste.

Successivamente, nella sessione della “foresta che cambia” si affronterà il tema delle avversità ambientali. La discussione si concentrerà sugli impatti climatici, le strategie di prevenzione e gli interventi necessari per affrontare le emergenze forestali. A intervenire saranno esperti accademici, rappresentanti del corpo forestale e membri di enti forestali sloveni e internazionali. La viabilità forestale è un altro tema importante del convegno: si tratterà di analisi di modelli tecnici innovativi per la progettazione e la manutenzione delle infrastrutture nelle aree boschive; saranno messi a confronto diversi approcciadottati in Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Carinzia.

La mattinata proseguirà con un approfondimento sul tema della certificazione forestale e della formazione. I relatori discuteranno dei benefici che derivano dalle certificazioni come PEFC e FSC, della pianificazione e della formazione quali strumenti essenziali per una gestione responsabile delle risorse e per lo sviluppo del mercato del legno. La conferenza si concluderà intorno alle ore 13 con l’intervento finale dell’assessore regionale Stefano Zannier. Seguirà un pranzo riservato ai partecipanti nel giardino di Palazzo Veneziano a cura dall’Hotel Edelhof di Tarvisio.

La conferenza sarà tradotta simultaneamente in italiano, tedesco e sloveno. Dal sito ufficiale di Foresta in Valle https://forestainvalle.com/, che contiene tutte le informazioni del weekend, ci si può iscrivere alle attività e agli eventi in programma (tutti gratuiti, ma per alcuni è richiesta la prenotazione). Agli iscritti agli ordini professionali degli agronomi e forestali saranno riconosciuti i crediti formativi).

Sabato pomeriggio “Il bosco prende vita”: si va alla scoperta della natura con un’escursione lungo il sentiero degli abeti di risonanza, a seguire una visita ad un cantiere forestale (adatto anche a famiglie con bambini). In serata concerto del gruppo austriaco Pallawatsch e stand eno-gastronomici.