Il beneplacito di Confcommercio Udine per il mercato in piazza XX settembre

Il mandamento di Confcommercio Udine concorda con la soluzione resa nota dal Comune sul ritorno del mercato in piazza XX Settembre.

“Negli ultimi giorni – fa sapere il presidente mandamentale Giuseppe Pavan – ci siamo confrontati con il vicesindaco Alessandro Venanzi alla ricerca della miglior soluzione per il contesto economico dell’area e abbiamo trovato un’intesa su questa importante questione per il centro storico. L’auspicio è che le regole fissate dalla giunta comunale vengano rispettate da tutti i soggetti coinvolti. Come Confcommercio siamo soddisfatti per una decisione che risponde alle esigenze di cittadini e imprese, che sono i protagonisti di una città viva e animata”.