Il benvenuto della Camera di commercio al nuovo comandante della Gdf a Udine

Primo incontro in Cciaa Pn-Ud, questa mattina, tra il presidente Giovanni Da Pozzo e il colonnello Corrado Loero, nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza di Udine.

Da Pozzo, nel dare il benvenuto al colonnello augurandogli un proficuo lavoro sul territorio, ha ribadito l’ottima collaborazione interistituzionale, consolidata nel tempo, evidenziando come per un’economia sana sia fondamentale il gioco di squadra fra enti per garantire legalità, correttezza e sicurezza, tanto per le attività produttive quanto per i cittadini.