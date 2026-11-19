Il caro energia comincia a fermare la produzione di acciaio in Italia. Il Gruppo Pittini di Osoppo ha infatti avviato un primo piano di fermate temporanee alle Acciaierie di Verona e alla Siderpotenza, in Basilicata. L’azienda fa sapere, però, che se i prezzi dell’energia resteranno sui livelli attuali, le fermate potrebbero interessare anche Ferriere Nord.

La situazione sta diventando insostenibile per gli stabilimenti che producono acciaio con i forni elettrici e le prime fermate serviranno a contenere i costi adeguando la produzione al calo della domanda. Ancora ignota la durata degli stop decisi dall’azienda che nel frattempo ha già avviato un confronto con sindacati e rappresentanze dei lavoratori per individuare le misure di tutela da adottare durante le fermate. L’obiettivo, spiega il Gruppo, è salvaguardare i livelli occupazionali e riprendere la produzione appena le condizioni lo consentiranno.

“L’incremento dei costi energetici sta rendendo le attività produttive economicamente non sostenibili”, ha spiegato Marco Minini, amministratore delegato di Ferriere Nord. Il gruppo, ha aggiunto, continuerà a investire per rendere più efficienti gli impianti, ma con i prezzi attuali è sempre più difficile garantire la continuità della produzione. “Per un settore ad alta intensità energetica come il nostro – conclude Minini – risulta sempre più complesso garantire la continuità produttiva.”