Il Cluster Arredo di Brugnera torna “a casa”

Torna in Comune, nella sua sede originaria, il Cluster Legno Arredo Casa FVG attualmente insediato presso l’ISIS Carniello – Scuola del Mobile di Brugnera. Un rientro che assume sia un valore simbolico che operativo, mirato a un più efficace coordinamento territoriale e istituzionale legato allo sviluppo del progetto “Brugnera futura”, strategico per l’intero Distretto del Mobile del nordest.

“Lo spostamento dell’ufficio, oggi necessario e funzionale alle esigenze attuali, testimonia la volontà di rafforzare la collaborazione e il lavoro sinergico tra Cluster e Comune di Brugnera per accompagnare la nascita del Campus tecnologico internazionale del Mobile e Pannello, inserito all’interno del più ampio progetto di rigenerazione urbana “Brugnera futura” – spiega il vicepresidente del Cluster Jacopo Galli -. Si pongono così le basi, anche logistiche, per una sinergia allargata tra istituzioni, imprese, territorio e università, in modo da valorizzare il contributo di ciascun soggetto coinvolto”. Il Cluster, sottolinea Galli, continuerà a sviluppare le attività e le collaborazioni con la Scuola del Mobile nell’ambito del progetto Innovation Platform, un percorso avviato ormai da quattro anni e oggi riconosciuto come una realtà dinamica e in continua evoluzione.

“Brugnera futura” punta a trasformare l’area dell’ex fabbrica Piccinato in un nuovo polo dedicato a innovazione, formazione, sostenibilità e sviluppo del comparto legno-arredo con l’obiettivo di creare un punto di riferimento internazionale per ricerca applicata, formazione tecnica e sperimentazione nel settore. “È il progetto con cui la nostra comunità vuole trasformare un’area industriale dismessa nel cuore del paese in un Campus tecnologico internazionale del Mobile e del Pannello – riepiloga il sindaco Renzo Dolfi -. Un luogo aperto a imprese, studenti e ricercatori, attorniato da verde urbano, servizi e nuovi spazi di vita. Un piano ambizioso, condiviso con la Regione Friuli Venezia Giulia, Confindustria, imprese e mondo universitario, che ridisegna il futuro urbanistico e produttivo di Brugnera”.

Il presidio operativo all’interno del Comune del Cluster è dunque strategico per accompagnare passo dopo passo il percorso di rigenerazione urbana. “Lavorare fianco a fianco, negli stessi spazi, con gli uffici comunali incaricati e l’amministrazione, significa poter affrontare le sfide progettuali con la tempestività che un’operazione di questa portata richiede – chiude il primo cittadino di Brugnera -. Il Cluster porta con sé la conoscenza profonda delle dinamiche del distretto, noi la responsabilità e la visione del territorio”.