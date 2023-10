Il Comune di Monfalcone alla ricerca di personale

Il Comune di Monfalcone continua ad assumere personale.

Sono infatti stati pubblicati sul sito istituzionale dell’ente quattro concorsi per ricercare 5 nuove figure da inserire nell’organico di diversi servizi.

“Il Comune continua ad assumere nuovo personale – rileva il sindaco Anna Maria Cisint – perchè poniamo massima attenzione alla pianta organica dell’ente con l’obiettivo di dotare gli uffici delle professionalità necessarie al funzionamento efficiente della macchina amministrativa.

Dal 2017 abbiamo bandito ben 37 concorsi per assicurare il ricambio generazionale in molti servizi, assumendo dalle graduatorie 143 persone – tra cui molti giovani – per ricoprire le posizioni vacanti e per garantire il naturale turnover.

Crediamo che stabilizzare e fidelizzare il personale sia un investimento reciproco per il datore di lavoro e per i lavoratori stessi perchè il Comune può funzionare soltanto se ci sono le risorse umane che ogni giorno si adoperano per raggiungere i tanti obiettivi che ci siamo prefissati e che riusciamo a realizzare anche grazie alla professionalità e alle competenze del personale”.

Si parte con il concorso per trovare un farmacista che integrerà il personale già presente nelle due farmacie comunali, che verrà assunto a tempo pieno ed indeterminato, categoria D. Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale in Farmacia e farmacia industriale; Laurea specialistica in Farmacia e farmacia industriale oppure laurea vecchio ordinamento in Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Psicologia o titoli equipollenti. Per l’assunzione in servizio verrà richiesta l’iscrizione in Italia all’Albo professionale dei Farmacisti e il possesso della patente di guida di categoria B.

La prova scritta si svolgerà il 20 novembre 2023 alle ore 10.00 e la prova orale il 4 dicembre dalle ore 9.30 ed occorrendo nelle giornate successive.

il Comune ricerca anche due istruttori tecnici a tempo pieno ed indeterminato, categoria C.

I candidati dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di istituto tecnico per Geometri; diploma di istituto tecnico industriale indirizzo Edilizia; diploma di istituto tecnico per il settore tecnologico indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio; altro diploma di maturità quinquennale afferente all’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” rilasciato da Istituti di istruzione superiore o riconosciuto dal MIUR; qualsiasi diploma di istruzione secondaria di secondo grado diverso da quelli indicati che consenta l’accesso all’Università unitamente ad una laurea assorbente di tipo tecnico.

Il 27 novembre 2023, alle ore 10.00, si svolgerà la prova scritta, quella orale è prevista per il 6 dicembre 2023 alle ore 9.30.

Si ricercano poi due figure da inserire all’interno dell’area socio educativa: un funzionario con mansioni di coordinatore pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, e un educatore asili nido a tempo pieno e indeterminato, categoria C.

I candidati a ricoprire il posto da funzionario dovranno possedere uno dei seguenti titoli di studio: Laurea magistrale in Scienze dell’Educazione degli adulti e della formazione continua; Scienze pedagogiche; Psicologia; Programmazione e gestione dei servizi educativi; Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education; laurea specialistica in Scienze dell’Educazione degli adulti e della formazione continua; Scienze pedagogiche; Psicologia; Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi; laurea vecchio ordinamento in Pedagogia; Psicologia; Scienze dell’educazione; Scienze della Formazione Primaria o titoli equipollenti nel caso specifico delle lauree vecchio ordinamento.

La prova scritta si svolgerà il 23 novembre 2023 alle ore 10.00 e la prova orale il 1 dicembre 2023 dalle ore 9.30 ed occorrendo nelle giornate successive.

Per partecipare alla selezione per educatore negli asili nido è necessario possedere uno dei seguenti titoli: diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; diploma di maturità magistrale; diploma di qualifica di assistente per l’infanzia ovvero di operatore dei servizi sociali, conseguito dopo un corso triennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato; diploma di maturità per assistente di comunità infantile ovvero di tecnico dei servizi sociali, conseguito dopo un corso quinquennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato; diploma di maturità tecnico-femminile per dirigenti di comunità; diplomi di scuola media superiore di area pedagogico-sociale; diplomi di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero i titoli equipollenti riconosciuti dal MIUR.

La prova scritta avrà luogo il 12 dicembre 2023 alle ore 10.00 e la prova orale il 20 dicembre 2023 dalle ore 9.30 ed occorrendo nelle giornate successive.

Il termine ultimo per partecipare a ognuno dei quattro concorsi è fissato per le ore 24 del 13 novembre 2023; i candidati dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica attraverso il sito del Comune di Monfalcone, alla sezione “Concorsi e Selezioni”.

L’accesso all’applicazione potrà avvenire tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Identità Elettronica (CIE) o Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) / Carta Regionale dei Servizi (TS-CRS).

Tutti gli avvisi relativi alle prove saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Monfalcone e avranno effetto di notifica nei confronti di tutti gli interessati.