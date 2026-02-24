Il Comune di Udine approva le linee guida del nuovo bando per il Fondo Affitti 2026

La Giunta comunale di Udine ha approvato le linee guida per il nuovo bando relativo al Fondo Affitti 2026, lo strumento che consente di sostenere il costo dei canoni di locazione per cittadini e nuclei familiari in possesso di determinati requisiti ISEE.

Il bando sarà pubblicato a partire dal 4 marzo 2026 e resterà aperto fino al 30 aprile 2026.

“Con questo provvedimento diamo continuità a una misura fondamentale per molte famiglie del nostro territorio”, dichiara Stefano Gasparin. “Abbiamo scelto di confermare criteri già sperimentati e di puntare su linee guida che assicurano chiarezza, equità e attenzione concreta alle situazioni di difficoltà. Il Fondo Affitti, garantito dagli investimenti regionali, rappresenta un intervento importante per sostenere il diritto all’abitare e per accompagnare le persone in una fase economica difficile, in cui il costo della vita è sempre più alto da sostenere.”

Le categorie dei beneficiari rimangono invariate rispetto allo scorso anno, in un’ottica di continuità e stabilità delle misure di sostegno. Con l’atto di indirizzo approvato, la Giunta ha definito in modo chiaro i criteri che orienteranno la predisposizione del bando, con l’obiettivo di garantire equità nella distribuzione delle risorse e attenzione alle situazioni di maggiore fragilità.

È stata confermata la possibilità, in caso di morosità, di erogare il contributo direttamente al proprietario dell’alloggio, così da sanare la posizione debitoria dell’inquilino e contribuire a prevenire contenziosi o procedure di sfratto. Inoltre, qualora le risorse assegnate risultassero inferiori al fabbisogno complessivo, il contributo sarà ripartito tra tutti gli aventi diritto in misura proporzionalmente ridotta, così da assicurare un sostegno diffuso e inclusivo.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso una piattaforma dedicata. Il link è presente nella pagina del sito internet comunale dedicata al fondo affitti 2026, dove ci sono anche le relative istruzioni e le faq. Non sono ammesse altre modalità di invio, pena l’esclusione della domanda. Per ricevere informazioni o aiuto nella compilazione on line della domanda è possibile contattare il NUMERO UNICO: 0432-127.31.32, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. E’ anche possibile inviare la richiesta di informazioni attraverso una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]

Chi può fare domanda

Il Fondo Affitti prevede l’erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione da parte delle famiglie in particolari situazioni economiche.

Il bando viene pubblicato annualmente dal Comune di Udine e fa riferimento alla spesa sostenuta durante l’anno precedente. Possono presentare domanda cittadini italiani e stranieri attualmente residenti nel Comune di Udine e nel territorio regionale da almeno 24 mesi, che lo scorso anno siano stati titolari di un regolare contratto di affitto.

Per quanto riguarda i requisiti economici, il contributo è riservato ai nuclei familiari con ISE non superiore a 30 mila euro il cui canone annuo di locazione presenti un’incidenza sul valore ISEE pari o superiore al 14 per cento o al 24 per cento, secondo le fasce previste. In particolare, rientrano nella fascia 1 coloro i quali possiedono un ISEE a 15.908,10 euro se composti da più componenti e fino a 19.089,72 euro se composti da una sola persona e in questo caso l’incidenza minima è del 14%. Rientrano invece nella fascia 2 i nuclei con ISEE compreso tra 15.908,11 e 20.000,00 euro se composti da più componenti e tra 19.089,73 e 24.000,00 euro se composti da una sola persona. In questo caso l’incidenza minima è 24%.