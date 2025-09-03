Il Comune di Udine stanzia 65 mila euro per iniziative culturali

Il Comune di Udine ha pubblicato il bando e le linee guida per l’assegnazione di contributi ad hoc destinati all’organizzazione di attività culturali durante il periodo delle festività natalizie.

L’avviso è rivolto a soggetti culturali, associazioni di volontariato, parrocchie e pro loco, con l’obiettivo di animare la città e i quartieri tra il 15 novembre 2025 e il 15 gennaio 2026, promuovendo la cultura come occasione di incontro, relazione e inclusione.

L’Amministrazione intende così offrire opportunità di crescita personale e collettiva, diffondere la cultura come strumento di socialità e rendere accessibili a tutti eventi di qualità. In particolare, si vuole dare spazio a iniziative che sappiano valorizzare l’intera città, comprese le periferie, con una programmazione diffusa.

Saranno ammesse manifestazioni e rassegne culturali, spettacoli di teatro, musica, cinema e danza, progetti legati alla cultura locale ed etnografica, espressioni artistiche e iniziative multimediali. Non saranno invece finanziate attività espositive né quelle riservate esclusivamente a tesserati. Le attività dovranno essere gratuite o a costo calmierato.

Lo stanziamento complessivo ammonta a 65.000 euro, con un tetto massimo di 5.000 euro per progetto (fino all’80% delle spese ammissibili). La selezione avverrà sulla base di criteri che premieranno la qualità artistica, la capacità organizzativa, l’impatto sul territorio e sul pubblico, la creatività, la valorizzazione delle lingue minoritarie e del patrimonio culturale friulano, oltre all’attenzione a inclusione, accessibilità e sostenibilità.

Spiega l’Assessore all’Istruzione e Cultura Federico Pirone: «Il Natale non è soltanto una ricorrenza religiosa, ma un’occasione per rinsaldare i legami comunitari e sentirsi parte di un’unica umanità. Con questo bando vogliamo sostenere progetti che facciano della cultura uno strumento di condivisione, solidarietà e innovazione sociale, valorizzando la ricchezza di tutte le espressioni culturali della nostra città».

Le domande potranno essere presentate da oggi fino al 30 settembre 2025 agli uffici del Protocollo comunale, tramite PEC all’indirizzo [email protected], oppure via raccomandata (che dovrà pervenire entro la scadenza del bando).