mercoledì 3 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Il Comune di Udine stanzia 65 mila euro per iniziative culturali
Furlan Doc: Friulano protagonista a Friuli Doc
Turismo accessibile in espansione
Dall'America in FVG per festeggiare i suoi "primi" cento anni
Al Cornino i grifoni tornano a volare
Gabriele Rizzetto nuovo dg Università di Udine
Cambio al comando della Brigata Pozzuolo del Friuli
Arcivescovo di Udine nomina nuovi parroci
Nubifragi in FVG, caduti fino a 150 mm di pioggia
Turismo, 120 posti di lavoro in Alto Friuli
Economia

Il Comune di Udine stanzia 65 mila euro per iniziative culturali

Pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi ad hoc per eventi nel periodo natalizio 2025–2026
Alessandro Di Giusto
Autore: Alessandro Di Giusto

Il Comune di Udine ha pubblicato il bando e le linee guida per l’assegnazione di contributi ad hoc destinati all’organizzazione di attività culturali durante il periodo delle festività natalizie.
L’avviso è rivolto a soggetti culturali, associazioni di volontariato, parrocchie e pro loco, con l’obiettivo di animare la città e i quartieri tra il 15 novembre 2025 e il 15 gennaio 2026, promuovendo la cultura come occasione di incontro, relazione e inclusione.
L’Amministrazione intende così offrire opportunità di crescita personale e collettiva, diffondere la cultura come strumento di socialità e rendere accessibili a tutti eventi di qualità. In particolare, si vuole dare spazio a iniziative che sappiano valorizzare l’intera città, comprese le periferie, con una programmazione diffusa.
Saranno ammesse manifestazioni e rassegne culturali, spettacoli di teatro, musica, cinema e danza, progetti legati alla cultura locale ed etnografica, espressioni artistiche e iniziative multimediali. Non saranno invece finanziate attività espositive né quelle riservate esclusivamente a tesserati. Le attività dovranno essere gratuite o a costo calmierato.
Lo stanziamento complessivo ammonta a 65.000 euro, con un tetto massimo di 5.000 euro per progetto (fino all’80% delle spese ammissibili). La selezione avverrà sulla base di criteri che premieranno la qualità artistica, la capacità organizzativa, l’impatto sul territorio e sul pubblico, la creatività, la valorizzazione delle lingue minoritarie e del patrimonio culturale friulano, oltre all’attenzione a inclusione, accessibilità e sostenibilità.
Spiega l’Assessore all’Istruzione e Cultura Federico Pirone: «Il Natale non è soltanto una ricorrenza religiosa, ma un’occasione per rinsaldare i legami comunitari e sentirsi parte di un’unica umanità. Con questo bando vogliamo sostenere progetti che facciano della cultura uno strumento di condivisione, solidarietà e innovazione sociale, valorizzando la ricchezza di tutte le espressioni culturali della nostra città».
Le domande potranno essere presentate da oggi fino al 30 settembre 2025 agli uffici del Protocollo comunale, tramite PEC all’indirizzo [email protected], oppure via raccomandata (che dovrà pervenire entro la scadenza del bando).

