Il Consorzio Bonifica Pianura Friulana potenzia l’impianto idrovoro di Lignano

Un intervento importante per garantire la sicurezza del territorio di Lignano con l’obiettivo di contrastare gli allagamenti di alcune zone di Pineta, in occasione di precipitazioni piovose abbondanti. Quasi raddoppiando la capacità di assorbimento dell’idrovora di Val Lovato, portandola dagli attuali 7,2 metri cubi al secondo a 12,7, con un investimento di circa 5 milioni di euro.

Si tratta della posa della prima pietra del potenziamento dell’impianto idrovoro Val Lovato di Lignano Sabbiadoro. Finanziato dalla Protezione Civile e dalla Direzione centrale dell’Ambiente della Regione FVG in delega amministrativa al Consorzio Bonifica Pianura Friulana che ha redatto il progetto, ha già provveduto alla gara d’appalto e ora seguirà la direzione lavori e tutti gli adempimenti connessi.

Il nuovo impianto, oltre a essere collegato all’esistente, avrà un’alimentazione autonoma e sarà in grado di ricevere direttamente le acque di sfioro dal centro cittadino, riducendo il rischio di allagamenti urbani e sarà in grado di operare a una portata massima di 30 metri cubi al secondo che in cinque giorni potrebbe smaltire una quantità di acqua pari alla capienza del lago di Barcis.