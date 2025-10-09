Il CRAL di Arriva Udine sostiene Telethon e la ricerca sulle malattie rare

Tra le iniziative solidali promosse dal CRAL di Arriva Udine, si annovera anche quest’anno il sostegno concreto a Telethon. Grazie alla generosità dei soci e simpatizzanti, in occasione della manifestazione 2024, il CRAL ha raccolto la somma di 2.000 euro da destinare alla ricerca sulle malattie genetiche rare.

La consegna ufficiale della donazione si è svolta lunedì 7 ottobre presso la sede di Arriva Udine, alla presenza di Valerio Gaiotto, referente BNL per Telethon, del dott. Gianluca Medugno, Responsabile Business Triveneto Est BNL, e del sig. Michele Evangelista, vicesegretario del Comitato Udinese Staffette Telethon. Per Arriva Udine erano presenti Franco Binutti, Antonio Grillo e Marcello Cassan, Presidente, Vicepresidente e Consigliere del CRAL, Emilio Coradazzo, Direttore di Esercizio e Eva Ferro, Responsabile del Personale.

Nell’occasione, il CRAL di Arriva Udine ha ricevuto una targa di riconoscimento da parte del Comitato Telethon, come segno di gratitudine per il contributo costante e significativo alla causa della ricerca scientifica.

La cerimonia ha rappresentato un momento di condivisione e di rinnovato impegno verso una causa che, anno dopo anno, coinvolge un numero crescente di dipendenti e soci, nella particolare occasione della Staffetta 24×1 ora Telethon di Udine, in programma i prossimi 29 e 30 novembre, alla quale l’azienda parteciperà come da tradizione, e quest’anno anche con una squadra tutta femminile.

Arriva Udine e il suo CRAL confermano così il proprio ruolo attivo nel promuovere valori di solidarietà e inclusione, contribuendo con entusiasmo alla lotta contro le malattie rare.