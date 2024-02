Il Direttore globale delle Operations del Gruppo BAT in vista a Trieste

L’investimento che BAT Italia ha realizzato a Trieste, con l’insediamento dello stabilimento Innovation Hub a San Dorligo della Valle, si conferma come uno dei principali siti produttivi di BAT a livello globale.

A testimoniarlo la visita di Zafar Khan, il Direttore Operations del Gruppo BAT, che è arrivato nei giorni scorsi in Italia per conoscere da vicino la nuova realtà triestina. Questa visita ha confermato il ruolo centrale del polo di innovazione BAT di Trieste, non solo per le sue capacità produttive, ma anche per il suo carattere innovativo.

La visita ha incluso un tour completo del Polo di Trieste, fornendo a Khan una panoramica dei progetti in Italia e dei grandi risultati ottenuti all’interno dello stabilimento stesso.

“Oggi il nostro Innovation Hub – ha commentato Fabio de Petris, Amministratore Delegato di BAT Italia – è un asset strategico per realizzare la nostra visione globale di creare un domani migliore. Non è solo un sito produttivo, ma un esempio tangibile di come il Gruppo stia abbracciando una nuova era di trasformazione e sostenibilità che rende tutta l’organizzazione BAT Italia estremamente orgogliosa.

Tra i principali argomenti discussi con Zafar Khan ci sono stati il ruolo centrale delle persone, le ambizioni operative, le nostre strategie e l’obiettivo di guidare la trasformazione del nostro business. Trieste è un luogo d’eccellenza: questo ha fatto sì che l’Innovation Hub passasse in breve tempo da un progetto embrionale ad essere non solo un polo produttivo, ma anche commerciale. Un risultato molto importante che fa dell’Innovation Hub un vero e proprio esempio del nostro A Better Tomorrow in azione per costruire un mondo senza fumo. Il polo di produzione di Trieste – ha concluso de Petris – abbraccia le nostre strategie non solo commerciali, ma anche di sostenibilità: infatti, è Carbon Neutral dal giorno zero. L’hub si sta evolvendo velocemente, migliorando la propria efficienza senza però dimenticare l’attenzione alla qualità del prodotto: l’obiettivo è quello di continuare a consolidare una realtà italiana d’eccellenza e un fiore all’occhiello per tutto il Gruppo”.