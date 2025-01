Il Distretto “delle meraviglie”: le novità su commercio e turismo

Valorizzare il tessuto economico del Friuli Orientale e promuovere lo sviluppo sostenibile e l’innovazione con una strategia integrata. È quanto si propone il Distretto Friuli Orientale per rafforzare il legame tra imprese, territorio e consumatori, con l’obiettivo di costruire, assieme a tutti gli attori del progetto, il futuro del commercio locale, del turismo e dell’artigianato.

Tutte le iniziative che il Distretto ha messo in campo per sostenere le imprese aderenti saranno presentate a Buttrio, in Villa di Toppo Florio, martedì 14 gennaio alle ore 19.30. Il manager del Distretto Edi Sommariva con i sindaci di Pavia di Udine (comune capofila del Distretto), Beppino Govetto, e di Buttrio, Eliano Bassi, illustreranno interessanti opportunità come il bando pubblico per supportare la digitalizzazione aziendale e favorire percorsi di sostenibilità, gli Sconti energetici per ottimizzare i costi delle imprese, i buoni spesa dedicati alle PMI del Distretto, l’accesso delle PMI alla piattaforma e-commerce FVG, che favorisce l’acquisto di beni e servizi da parte di enti pubblici e privati.

Assieme ai 12 Comuni dell’area – Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, Prepotto, Remanzacco, San Giovanni al Natisone e Trivignano Udinese – vi sono i partner Camera di Commercio Pordenone-Udine, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato Udine e Banca 360Fvg.

Con un bacino di 43 mila abitanti e 5.500 imprese (1.870 industria e artigianato, 2.850 terziario) e oltre 21 mila addetti, circa 1000 negozi medi e piccoli e 32 della grande distribuzione, 327 attività di alloggio e ristorazione, il distretto Friuli orientale è stato ribattezzato “delle meraviglie” anche perché sul suo territorio vi sono ben 23 ville venete storiche, oltre un terzo del totale Fvg. Adesioni via whatsapp: 335.7526591.