“Il Filo dei Sapori”: XI edizione nel segno di enogastronomia e cultura

TOLMEZZO – È tutto pronto per “Il Filo dei Sapori”: la kermesse che celebra il legame tra cibo, cultura e sostenibilità. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 19, le ricchezze del territorio saranno le protagoniste assolute, a Tolmezzo, assieme ai loro produttori, per 2 giorni all’insegna di mercati agroalimentari, degustazioni tematiche, spettacoli, presentazioni di libri, laboratori e show-cooking, talk ed eventi speciali.

PRESENTAZIONE, APERICENA E DEGUSTAZIONE – Venerdì 11 alle 18.30, all’Albergo Roma ci sarà l’evento di inaugurazione. In collaborazione con il Festival “Tolmezzo Vie dei Libri” sarà presentato il libro “Cioccolato rivelato – Il cibo degli dei tra verità e falsi miti” (Baldini + Castoldi). Ospiti l’autrice, Rossana Bettini, e Renzo Tondo. Seguirà il taglio del nastro e l’apericena gustoCarnia (prenotazione obbligatoria su EventBrite) in collaborazione con l’ISIS Paschini-Linussio e poi una degustazione guidata.

ENOGASTRONOMIA E CULTURA – Particolarmente significativo, in questa XI edizione, l’intreccio fra la proposta enogastronomica e quella culturale, possibile grazie alle collaborazioni tra la Comunità di montagna della Carnia, che organizza l’evento, e il Museo carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani”, oltre che con il Comune di Tolmezzo per la mostra “ALTAN. Terra, omini e bestie”, curata da Giovanna Durì in collaborazione con Kika Altan. L’esposizione sarà visitabile nelle sale di palazzo Frisacco proprio fino al 13 ottobre, giornata in cui ci sarà una visita guidata gratuita con la curatrices, alle 16, e Altan in persona che sarà presente dalle 17.15 alle 18.

IL CENTRO TRA STAND E ANIMAZIONI – Nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre, il centro di Tolmezzo – dalle piazze Centa, XX Settembre e Garibaldi, passando per le vie Lequio, Monsignor Brollo, Del Din e Cavour – sarà animato da oltre 60 stand. Un vero e proprio mercato delle eccellenze del territorio, dove poter assaggiare i prodotti, ascoltare i produttori, mettere le mani “in pasta”, ma anche partecipare a momenti di approfondimento. Insomma, un’occasione unica per conoscere, in modo esperienziale, l’enorme ricchezza ambientale e le diverse realtà che vi operano. La manifestazione è infatti diventata, negli anni, un importante momento di divulgazione e informazione grazie al coinvolgente format, che vede incontri tecnici, attività e approfondimenti su tematiche legate al comparto agroalimentare e all’ambiente.

VIA DELLA BIODIVERSITÁ – Da segnalare inoltre la “Via della Biodiversità”: lungo via Cavour, nelle giornate di sabato e domenica, i visitatori scopriranno, attraverso laboratori, giochi, libri, fotografie, esposizioni e video, il fondamentale lavoro di enti e associazioni come: il Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, l’associazione Studi Ornitologici e Ricerche Ecologiche del Friuli Venezia Giulia (Astore-Fvg), il gruppo di Gestione e conservazione della fauna dell’Università di Udine, l’agenzia ERSA Fvg, Arpa Fvg, l’Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI), il Parco Naturale Dolomiti Friulane e il Parco Naturale Prealpi Giulie, Geoparco delle Alpi Carniche assieme al Club Alpino italiano sezione di Tolmezzo.

TANTE ATTIVITÁ PER I PIÚ PICCOLI – Un fine settimana ricchissimo di eventi, tutti disponibili sul sito ilfilodeisapori.com, pensato anche per i più piccoli, con un’area ludico didattica a loro disposizione dove imparare a conoscere da vicino i frutti della nostra terra, ma anche i giochi di una volta e pure la cosmetica naturale. Come di consueto, a disposizione di tutti i piccini anche un truccabimbi.

IL FILO DEI SAPORI 2024 – “Il Filo dei Sapori” è una rassegna ideata nel 2014 dalla Comunità di Montagna della Carnia con l’obiettivo di riportare l’attenzione sul ruolo dell’agricoltura e dell’agricoltore nel valorizzare e diffondere la ricchezza della montagna. Una due giorni che ha ricevuto il patrocinio della Città di Tolmezzo, il sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG e Camera di Commercio Pordenone-Udine; la collaborazione di Confcommercio Udine, Cooperativa Cramars (Innovalp), ed Ersa (Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli-Venezia Giulia).