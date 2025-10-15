Il futuro è Mobile: il design visto dai giovani

Un appuntamento dedicato alla creatività, alla formazione e al dialogo tra scuola, impresa e territorio, aperto a studenti, famiglie e imprenditori. Mercoledì 15 ottobre alle ore 18 la Loggia del Municipio di Pordenone ospiterà “Il futuro è Mobile: il design tra processo produttivo e creativo visto dai giovani”, un evento di contaminazione di idee e networking promosso dal Cluster Legno Arredo Casa FVG in collaborazione con l’ISIS “Bruno Carniello” di Brugnera e ISIA Roma Design – sede di Pordenone. L’iniziativa si inserisce nel calendario di “Enjoy Pordenone with Sicam”, rassegna di eventi collaterali promossa dal Comune in occasione dell’EXPO SICAM, e si presenta come una “serata-vetrina” dell’offerta formativa del territorio relativa a design, arredo, mobile.

A differenza dell’edizione precedente, l’appuntamento di quest’anno assume una valenza orientativa e promozionale, con l’obiettivo di valorizzare i percorsi scolastici e universitari dedicati al settore, nonché di favorire l’incontro tra giovani talenti, istituzioni e imprese. La serata si aprirà con l’inaugurazione di una mostra che raccoglie i prototipi realizzati dagli studenti neodiplomati dell’ISIS Carniello, affiancati da una selezione di arredi e complementi firmati ISIA Roma. Un percorso espositivo che racconta la sperimentazione sui materiali, la ricerca progettuale e la visione dei giovani designer. A seguire, gli studenti presenteranno i propri progetti confrontandosi con il pubblico, mentre i docenti ISIA saranno impegnati in un talk show sulle tendenze emergenti nel design d’interni. La serata si concluderà con le testimonianze di alcune aziende del territorio, chiamate a condividere esperienze e spunti sul valore della creatività nei processi produttivi.

“Il dialogo tra scuola e impresa è fondamentale: i giovani progettisti portano creatività, freschezza e nuove prospettive, mentre le aziende offrono esperienza, risorse e concrete opportunità di crescita – afferma Jacopo Galli, vicepresidente del Cluster Arredo -. L’evento di Pordenone è un’occasione per rafforzare un legame che genera valore reciproco e prepara i ragazzi ad affrontare con fiducia il loro futuro professionale”. “Questi momenti di incontro permettono ai giovani di confrontarsi con tutti gli attori del settore: aziende, scuole, università e fiere specialistiche – aggiunge il direttore Carlo Piemonte -. Creare spazi di dialogo come “Il futuro è Mobile” favorisce la contaminazione di esperienze e prospettive, e contribuisce alla crescita collettiva del territorio”.