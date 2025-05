Il Giro d’Italia nel Distretto della Sedia

Brindisi e occasioni di festa nelle aziende di Manzano al passaggio del Giro d’Italia, salutato con striscioni, palloncini e addobbi, tutti rigorosamente color rosa, lungo le strade e nei cortili di case e fabbriche.

Per le aziende del Distretto è stata l’occasione per ospitare clienti e appassionati che hanno avuto modo di vedere gli atleti sfilare in bici e, insieme, conoscere prodotti e fabbriche del territorio.

Numerosi gli incontri e le occasioni per fare festa e tifare per i ciclisti della Corsa Rosa, con il sindaco di Manzano, Piero Furlani, e il vicesindaco, Silvia Parmiani, che hanno incontrato cittadini, tifosi e imprenditori, come alla Factory Outlet della Calligaris, dover hanno brindato al Giro d’ Italia con il manager Calligaris, Piero Maurig, tifosi e appassionati.