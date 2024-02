Il Governo convoca Electrolux il 12 marzo

Il Governo ha deciso di convocare per il 12 marzo un tavolo dedicato per la gestione della crisi Electrolux. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani a margine del tavolo nazionale sull’elettrodomestico, voluto dal ministro Adolfo Urso, che ha preso il via oggi al Ministero delle Imprese e del made in Italy per fare il punto su un settore in difficoltà. Ciriani ha fortemente voluto la convocazione del tavolo di marzo come promesso negli incontri con i sindacati a Pordenone “Un comparto quello del bianco – ha ribadito il ministro – fondamentale per l’economia dell’Italia, ma anche per quella del Friuli Venezia Giulia dove ha sede una dei più importanti stabilimenti Electrolux”. La multinazionale svedese ha annunciato 373 esuberi, dei quai 181 per lo stabilimento friulano. L’incontro del 12 marzo è stato accolto con soddisfazione anche dalla Regione, che era presente al tavolo con l’assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini. All’incontro ministeriale con tutte le imprese italiane del “bianco” hanno partecipato anche le associazioni imprenditoriali di categoria e le organizzazioni sindacali nazionali dei metalmeccanici. Durante il tavolo odierno Fim, Fiom e Uilm hanno consegnato ai ministri un documento che propone azioni di politica industriale per salvaguardare e rilanciare il comparto, fra cui gli incentivi per le imprese che potenziano sviluppo e ricerca e penalizzazioni per chi delocalizza, oltre a chiedere una riforma degli ammortizzatori.

Quanto a Electrolux, prima del 12 resta fissato l'appuntamento del 5 marzo con il coordinamento nazionale tra azienda e sindacati per la gestione degli esuberi.