Il marchio “Io sono FVG” entra nel Carrefour di Udine

Si è svolto oggi l’evento “Carrefour per il Made in Italy”, organizzato da Carrefour Italia per celebrare le eccellenze enogastronomiche del Friuli-Venezia Giulia e promuovere la crescita del settore agroalimentare locale. L’evento ha celebrato anche l’ottenimento del marchio “Io sono FVG” da parte dell’ipermercato Carrefour di Udine, riconoscimento promosso dalla Regione Friuli- Venezia Giulia alle aziende che contribuiscono a valorizzare la qualità dei prodotti locali e la sostenibilità della filiera agroalimentare nell’interesse di tutti.

Durante l’evento Michele Stefanoni, Direttore Ipermercati, Supermercati Diretti e Cash & Carry di Carrefour Italia ha accompagnato Walter Rizzetto, Presidente Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, Alessandro Venanzi, Vicesindaco del Comune di Udine, e Pier Giorgio Sturlese, Presidente di Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, in un tour enogastronomico alla scoperta delle eccellenze della tradizione friulana presenti nella selezione di prodotti Carrefour.

In linea con il proprio impegno per la valorizzazione del Made in Italy, Carrefour ha posto al centro della propria strategia la valorizzazione della qualità dei prodotti locali e delle specificità territoriali. Nel Friuli-Venezia Giulia, Carrefour collabora con 38 fornitori locali che trattano prodotti enogastronomici del territorio, con una copertura di circa 350 referenze in base alle stagionalità e che includono specialità della tradizione culinaria friulana come il prosciutto di San Daniele DOP, il Ribolla Gialla, e il formaggio Montasio DOP.

All’evento hanno partecipato anche alcuni rappresentanti del tessuto economico locale, nonché partner di lunga data di Carrefour Italia. Tra questi anche Saba Tisiot, Amministratore Delegato di Centro Dolce Friuli.

“Siamo molto orgogliosi di celebrare con i nostri partner questa importante iniziativa nel territorio della Friuli Venezia Giulia, una terra con un patrimonio naturalistico straordinario e una tradizione gastronomica ricca di prodotti tipici e di alta qualità”, dichiara Michele Stefanoni, Direttore Ipermercati, Supermercati Diretti e Cash & Carry di Carrefour Italia. “La valorizzazione dei prodotti di qualità e locali è sempre di più al centro della nostra strategia e rappresenta uno dei pilastri del recentissimo rilancio del nostro programma Act For Food. Lavoriamo tutti i giorni per stabilire un legame forte e duraturo con il territorio e i produttori locali, e l’ottenimento del bollino ‘Io sono FVG’ ne è la dimostrazione. Siamo certi che grazie a iniziative come questa potremo contribuire a diffondere il valore della produzione agroalimentare italiana, sia in Italia che all’estero.”

L’evento di Udine è il terzo di una serie di incontri che Carrefour ha avviato per consolidare la relazione con il territorio, dialogando direttamente con i propri partner e con le istituzioni locali per celebrare la proficua collaborazione con gli oltre 10.000 produttori locali italiani. Di questi, oltre 8.500 sono coinvolti nella produzione di prodotti a marchio Filiera Qualità Carrefour che offre prodotti freschi, controllati in tutto il percorso di filiera e ottenuti nel rispetto dell’ambiente e dei lavoratori, circa 200 di Terre d’Italia – la linea di eccellenze gastronomiche italiane, e oltre 1.300 tra locali e regionali. Gli incontri mirano anche a svelare i risultati del percorso di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio che Carrefour ha intrapreso insieme a partner importanti come Filiera Italia, Filiera Agricola Italiana e Coldiretti.

È fondamentale riconoscere l’importanza di sostenere i produttori e le eccellenze locali, che costituiscono un pilastro per la nostra filiera agroalimentare italiana e per la GDO. Questi soggetti non solo arricchiscono il nostro tessuto economico, ma rappresentano anche il valore distintivo del Made in Italy nel mondo. Negli ultimi due anni di governo, abbiamo adottato numerose misure a sostegno di questa filiera, e l’approvazione di una legge quadro per il Made in Italy ne è un ulteriore esempio. Eventi come quello di oggi sono occasioni preziose per rafforzare le sinergie necessarie a garantire un futuro prospero per le nostre produzioni locali, simbolo di qualità e sostenibilità” ha affermato Walter Rizzetto, Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.

Pier Giorgio Sturlese, presidente di Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, che si occupa della parte tecnica del marchio ha parlato di “Io sono FVG”: “A quattro anni dall’avvio del progetto ideato dall’amministrazione regionale per legare la qualità dei prodotti locali ai valori di tracciabilità e sostenibilità, la rete conta oltre 400 imprese agroalimentari con più di 1.150 prodotti marchiati, assieme a quasi 400 distributori e ben 1.300 realtà di turismo, sport e cultura, dalle imprese alle associazioni – ha spiegato Sturlese – L’innovazione di questo progetto sta nella sua capacità di generare valore sia per l’intera filiera produttiva e distributiva sia per i consumatori e quindi per tutto il nostro territorio. Ringrazio quindi Carrefour Italia per aver aderito al disciplinare arricchendo con la sua presenza e professionalità l’intero progetto”.

“La Regione Friuli-Venezia Giulia ha un ruolo attivo nel sostenere e valorizzare le eccellenze locali. Attraverso iniziative come quella di oggi, la Regione si impegna a promuovere la qualità dei prodotti del territorio, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo economico e alla diffusione delle sue peculiarità su scala nazionale e internazionale. In particolare, l’iniziativa del marchio “Io sono FVG” rappresenta un passo concreto verso la creazione di una filiera produttiva che coniuga qualità e sostenibilità, confermando l’impegno della Regione a garantire il futuro delle imprese locali e delle produzioni agroalimentari” ha commentato Stefano Zannier, Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna del Friuli-Venezia Giulia.

Eventi come quello di oggi mettono in luce il ruolo fondamentale del Comune di Udine nel sostenere lo sviluppo economico e commerciale del nostro territorio. Questa occasione offre l’opportunità di rafforzare la collaborazione con i produttori locali, promuovendo le eccellenze che caratterizzano la nostra comunità. Attraverso iniziative concrete, l’amministrazione si impegna a valorizzare le risorse del territorio e a creare opportunità per le imprese, lavorando insieme per una crescita sostenibile” ha affermato Alessandro Venanzi, Vicesindaco di Udine.