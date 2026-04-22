Il marchio lo Sono FVG nel rating bancario

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il marchio regionale “Io Sono Friuli Venezia Giulia” entra nella valutazione del merito creditizio delle imprese che lo possono utilizzare. È la prima volta in Italia che una denominazione territoriale pubblica, già sinonimo di sostenibilità, porta vantaggi concreti nella richiesta di finanziamenti bancari. Apripista è il sistema del credito cooperativo, che sta attivando una serie di convenzioni con Agrifood FVG, la fondazione che cura la gestione del marchio per conto della Regione.

Il marchio collettivo “Io Sono Friuli Venezia Giulia” si trasforma così in un vero e proprio passaporto per agevolazioni nel credito bancario, venendo riconosciuto come un fattore abilitante per l’accesso a prodotti finanziari dedicati, in particolare, ai percorsi imprenditoriali verso una maggiore sostenibilità.

Gli accordi perfezionati tra le otto BCC con sede in regione e Agrifood FVG nascono dalla volontà comune di favorire la transizione ecologica e sociale del tessuto produttivo locale, utilizzando la leva finanziaria per accelerare l’evoluzione verso gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Grazie a un sofisticato sistema di valutazione ESG, sviluppato insieme alle Camere di Commercio della regione e in collaborazione con il Consorzio unioncamerale Dintec e l’Università di Udine, Agrifood FVG monitora e valida le performance delle 500 aziende marchiate tramite algoritmi che valutano l’impatto degli indicatori di sostenibilità sui dati finanziari.

Le BCC riconoscono in queste attività un elemento presuntivo per qualificare le richieste di credito come positivamente rilevanti ai fini ESG, rafforzando così il legame tra le banche del territorio e le imprese.

I diversi istituti di credito cooperativo hanno sottoscritto accordi per destinare risorse specifiche a progetti concreti, come l’ottenimento di certificazioni, il miglioramento del welfare aziendale, la parità di genere, l’efficienza energetica e la gestione degli scarti di produzione.

Il marchio “Io Sono FVG” e Agrifood FVG sono due strumenti voluti e sostenuti nel loro sviluppo dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, aperti alla partecipazione e all’adesione di tutte le imprese del territorio.