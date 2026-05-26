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Il meglio della performance sportiva al Bluenergy Stadium per il Football Performance Summit

Nella casa dei bianconeri un evento di caratura mondiale organizzato da Udinese Calcio
Redazione
Autore: Redazione

Oggi, 26 maggio, il Bluenergy Stadium è stato il punto di riferimento per la performance sportiva a livello internazionale grazie alla prima edizione del Football Performance Summit. L’evento di caratura mondiale, organizzato da Udinese Calcio e dedicato a tutti gli addetti ai lavori della preparazione atletica e della performance sportiva a 360 gradi, con un focus particolare sul calcio, ha radunato oltre 200 partecipanti, provenienti per il 25 % dall’estero, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi sulle tecnologie e metodologie di lavoro più all’avanguardia nell’ambito della preparazione atletica e la performance di alto livello del calcio moderno.
Il Football Performance Summit, nato su idea ed impulso di Jordi Garcia, Head of Performance Department di Udinese Calcio, dimostra ancora una volta l’interesse e l’impegno che Udinese Calcio pone su un ambito in cui ha sempre investito nelle più innovative tecnologie e nelle migliori professionalità e riafferma il ruolo del Bluenergy Stadium come teatro di grandi eventi internazionali, non per forza legati solamente al calcio giocato. Allo stesso modo, il club bianconero e il suo stadio si rendono ancora una volta motore di presenze e di indotto nella città di Udine e nella regione Friuli-Venezia Giulia, grazie agli ospiti e ai partecipanti all’evento.

“Il know how e il dna innovativo di Udinese sono un’eccellenza su scala internazionale – evidenzia il Direttore Generale Franco Collavino – il nostro club ha sempre avuto una grande sensibilità per gli aspetti legati alla performance di eccellenza e questo grande evento internazionale lo testimonia. Ancora una volta Udine e il Friuli Venezia Giulia, su nostro impulso, ospitano un happening di rilievo mondiale che dà valore a tutto il territorio. Un ringraziamento speciale a Jordi Garcia che, grazie al suo lavoro e alla sua visione, ha reso possibile, con il nostro sostegno, la prima edizione del Performance Summit”

L’evento è stato anticipato nella serata di lunedi da un welcome cocktail riservato a partner, speaker e partecipanti alla Casa della Contadinanza del Castello di Udine, aperto dalle parole del direttore generale di Udinese Calcio Franco Collavino, di Jordi Garcia, dell’assessore regionale alla cultura e allo sport Mario Anzil. Nella giornata di oggi invece, presentati dalla giornalista di Sky Sport Marina Presello e dopo i saluti istituzionali di Magda Pozzo e Jordi Garcia, si sono alternati come oratori Paul Bradley, Football Science Consultant di club d’elite, Istituzioni internazionali sportive e aziende tecnologiche, Matthew Taberner, Visiting Research Fellow, con un passato al Manchester City, Everton e Aston Villa; Bram Swinnen, fondatore di Integrated Performance Training e rinomato esperto in scienza dello sport, performance training e riabilitazione, Ismael Camenforte, Head of Strength & Conditioning con un passato al Real Madrid, al Bayer Leverkusen e al Barcellona, Giampiero Ascenzi,  Preparatore Atletico della Fiorentina, Miguel Angel Campos e José Jiménez Iglesias Head of Performance e Head of Strength & Conditioning al Bayer Leverkusen. Spazio anche ai workshop con alcuni dei partner dell’evento: Vald, Soccer System Pro e Catapult.

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