Il messaggio di Mattarella apre il vertice per trentennale Ince

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si è aperto a Trieste con il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il vertice per il trentennale della nascita dell’Ince, l’Iniziativa Centro europea. Il Capo dello Stato ha sottolineato il ruolo dell’organizzazione come piattaforma stabile di dialogo e collaborazione. Alla presenza del Ministro degli Esteri Antonio Tajani si è parlato anche di guerra, rincari di carburante e di allargamento dell’Ue ai paesi dei Balcani. Ci colleghiamo con Andrea Pierini, a Trieste, per fare il punto.