Il “micro-dono” dei dipendenti di tre aziende friulane  a favore della onlus Hattiva Lab

BeanTech, Motion Analytica, MEP. Sono le tre aziende friulane che hanno aderito all’iniziativa “microDono” di Anima Impresa – associazione che promuove e diffonde la responsabilità sociale d’impresa e lo sviluppo sostenibile – per sostenere il progetto “Eat Ethic” della onlus udinese Hattiva Lab, finalizzato a produrre e rivendere prodotti alimentari preparati e confezionati da persone con fragilità lavorativa nei laboratori della cooperativa. Si tratta di un gesto semplice, ma di grande impatto: ogni dipendente che decide di partecipare dona per un anno una piccola cifra, prelevata automaticamente dalla propria busta paga; l’azienda raddoppia poi l’importo finale raccolto dai lavoratori aderenti.

Nel 2024 i lavoratori e le tre imprese friulane hanno donato 13.946 euro, somma che è servita ad acquistare attrezzature come piastre a induzione, termo-box per il trasporto di cibi caldi, un’affettatrice professionale, teglie per il forno con carrello sbarazza-teglie, una colatrice di biscotti, macchinario che riduce i tempi di coppatura dei biscotti, “operazione che veniva svolta completamente a mano, un’attività che nel tempo sarebbe stata fisicamente usurante per il nostro team – spiega la presidente della onlus, Paola Benini, ringraziando di cuore i generosi dipendenti delle aziende donatrici -. Le attrezzature acquistate ci hanno permesso di potenziare il nostro servizio di catering, che nel 2024 ha raddoppiato il numero di servizi effettuato arrivando quasi a 100 eventi. La produzione dei biscotti non è da meno: siamo passati da una capacità produttiva settimanale di 500 confezioni a 1.500. Un risultato davvero significativo che ci ha consentito, a fine 2024, di incrementare ulteriormente il nostro team ed avviare nuovi progetti di inserimento lavorativo”.

Il microDono ha consentito anche di arricchire l’immagine coordinata”: una polo con il ricamo del logo di Eat Ethic sarà la divisa indossata durante i servizi di catering. L’iniziativa prosegue anche nel 2025: tutte e tre le aziende hanno già confermato la loro adesione insieme ai loro dipendenti.

LE AZIENDE

Per beanTech, azienda specializzata nell’integrazione di soluzioni informatiche e nello sviluppo di tecnologie innovative, è la seconda partecipazione consecutiva al progetto Micro-dono. Nel 2024, i dipendenti hanno consentito l’acquisto di attrezzature che hanno rafforzato le attività del laboratorio artigianale dei biscotti Bistorti e del catering solidale a km zero, regalando a Hattiva Lab nuovi strumenti per crescere e valorizzare il talento di chi affronta ogni giorno le proprie fragilità. “Siamo orgogliosi di sostenere un’iniziativa che mette al centro il valore della comunità e la solidarietà concreta – afferma Fabiano Benedetti, presidente e CEO di beanTech -. L’entusiasmo e la generosità dei nostri collaboratori, che hanno scelto di aderire con convinzione, rappresentano un segno tangibile di quanto grande possa essere l’impatto di un gesto condiviso. Allo stesso tempo, come azienda, poter raddoppiare questa cifra è per noi motivo di soddisfazione e responsabilità: è la dimostrazione di come il nostro impegno vada oltre il business, contribuendo direttamente a costruire opportunità e benessere per chi ne ha più bisogno”.

“Motion Analytica continua a dimostrare il proprio impegno non solo nel campo dell’innovazione tecnologica, ma anche nella costruzione di una società più equa e solidale, attraverso partnership e progetti che riflettono i valori dell’azienda”, dichiara Denis Capellari, founder & CEO di Motion Analytica Srl, PMI innovativa specializzata nell’analisi della mobilità attraverso i big data e l’intelligenza artificiale, rende gli spostamenti del futuro più intelligenti e sostenibili attraverso un approccio data-driven, concentrandosi su settori chiave quali i trasporti, il turismo, le smart cities, il retail degli eventi. “Sostenere la cooperativa sociale Hattiva Lab attraverso il progetto microDono è per noi un’opportunità concreta per creare un impatto positivo nella vita di chi ha più bisogno”.

Paolo Schneider Savio, CEO MEP Group, società leader nella produzione di attrezzature per la lavorazione del tondo per cemento armato, aggiunge che “oggi, fare impresa implica anche un impegno sociale verso il proprio territorio di riferimento. Per noi, la collaborazione con Hattiva Lab si è trasformata in un percorso di valori condivisi, come dimostra l’adesione al progetto ‘Micro-dono’. Un’iniziativa che promuove la cooperazione e il sostegno reciproco, riconoscendo l’importanza di ogni individuo per il benessere della comunità”.