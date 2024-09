Il mondo della Cooperazione nella Destra Tagliamento in mostra

Buona la prima, nonostante il tempo grigio, per Coop Live, la festa di Confcooperative Pordenone che a Valvasone Arzene lungo tutta domenica 15 settembre ha messo in mostra servizi e prodotti del mondo della cooperazione del Friuli occidentale. Mentre parco Pinni è stato dedicato al mercatino cooperativo, alle attività per famiglie con giochi e laboratori e al chiosco, il castello ha ospitato le degustazioni guidate e il convegno “Storie di tutto rispetto – Azioni concrete per un futuro sostenibile e inclusivo”. Nei saluti il presidente di Confcooperative Pordenone Fabio Dubolino ha ricordato l’importanza della cooperazione per il tessuto socioeconomico della provincia mentre dal mondo delle istituzioni con il consigliere regionale Markus Maurmair, presidente della II commissione, è arrivato l’annuncio di voler prossimamente lavorare su una legge regionale dedicata alle cooperative di comunità. Interventi anche del sindaco di Valvasone Arzene Fulvio Avoledo, dell’assessora comunale di Pordenone alle politiche sociali Guglielmina Cucci e di Lino Mian vicepresidente di Banca 360 Fvg.

Roberta Tossutto membro del consiglio di amministrazione di Ortoteatro ha illustrato il progetto Mani in Arte che ha visto l’artista Mauro Fornasier creare una scultura ispirata al Bacco di Michelangelo tutta realizzata con gli scarti delle viti americane e barbatelle fornite dai Vivai Cooperativi Rauscedo, leader mondiale della vivaistica. Non solo: un’altra grande opera, realizzata sempre con gli stessi materiali, è stata installata nel parco e assemblata insieme alle parti che gli utenti delle cooperative sociali del territorio (persone fragili e con disabilità) hanno creato nei laboratori del progetto Mani in Arte nelle scorse settimane. Durante la giornata altri laboratori hanno coinvolto bambine e bambini per realizzare l’ultima parte dell’allestimento che quindi crescerà con il contributo di tutti.

A condurre il dibattito del convegno la giornalista Natascha Lusenti – volto noto televisivo (tra i vari programmi da lei condotti Atlantide su La7 e diversi altri), nota voce radiofonica (Risvegli in Ovunque sei Morning show su Radio2) e scrittrice (Al mattino stringi forte i desideri è il suo romanzo d’esordio ) – che ha intervistato i presidenti di 4 cooperative impegnate nel rendere sempre più sostenibili i propri processi produttivi e inclusive le proprie dinamiche lavorative: Marianna Belvedere (Spazio Geco Società Cooperativa Pavia), Alessandro Leon (Vivai Cooperativi di Rauscedo), Enrico Tita (CEA Cooperativa Edile Appennino) e Giorgio “Siro” Carniello (CREDIMA Società di Mutuo Soccorso San Giorgio della Richinvelda).