Biscotti da decorare, ghirlande da intrecciare e un orsetto di peluche a cui dare un nome. Quest’anno il Natale del Palmanova Designer Village ha una casa tutta sua: la Christmas Glasshouse, una serra di vetro allestita per le feste in Piazza A. Dal 28 novembre al 24 dicembre la Glasshouse ospita laboratori creativi gratuiti per grandi e piccoli, gli incontri con Babbo Natale e un servizio di confezionamento regali per chi ha già trovato il pensiero giusto.

Il calendario si apre sabato 28 novembre con un laboratorio goloso dedicato ai bambini, dedicato alla decorazione dei biscotti natalizi, tra glasse colorate e dettagli da inventare. Il primo appuntamento arriva nel pieno delle Black Weeks: dal 20 al 30 novembre, infatti, nei negozi aderenti, gli sconti arrivano fino al 70% sul prezzo outlet.

Il fine settimana successivo è dedicato alla casa: sabato 5 dicembre si impara a realizzare una ghirlanda natalizia da appendere alla porta, mentre domenica 6 dicembre si crea un centrotavola fatto a mano per la tavola delle feste. Lunedì 7 dicembre tocca ai più piccoli, con un laboratorio per personalizzare un orsetto di peluche: si sceglie il nome e si compila il suo certificato di nascita. Sabato 12 dicembre c’è infine una masterclass di make-up sul trucco delle feste, con tecniche e consigli per le occasioni speciali del periodo natalizio.

Nelle giornate dell’8, 12, 13, 19 e 20 dicembre, nella Christmas Glasshouse arriva Babbo Natale. Sarà lì ad ascoltare i desideri dei bambini e a condividere con le famiglie un momento che resta nei ricordi.

Per chi ha già fatto i suoi acquisti c’è il servizio di confezionamento regali. È attivo l’8, il 12 e il 13 dicembre e poi tutti i giorni dal 19 al 24 dicembre. Durante l’apertura del servizio si trovano anche cartoline da personalizzare, per accompagnare ogni dono con qualche parola scritta a mano.

Prenotazioni

I laboratori sono tutti gratuiti e a numero chiuso. Ogni partecipante può iscriversi a un massimo di due laboratori. Si prenota all’Infopoint del Village, al numero 0432 837810 oppure scrivendo a [email protected].

Per tutte le informazioni e gli orari dei laboratori: www.palmanovadesignervillage.com