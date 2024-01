Il neo ambasciatore Usa in visita a Trieste e in Regione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una serie di incontri per consolidare i rapporti e presentarsi vista la recente nomina. Il neo ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Jack Markell, ha incontro a Trieste il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, il prefetto Pietro Signoriello, il sindaco Roberto Dipiazza e poi una visita alla Capitaneria di Porto. Ad accompagnare l’ambasciatore il Console Generale, Douglass Benning, il Vice Console per gli affari politici ed economici del Consolato Generale USA di Milano, Martha Johnson, e il consigliere politico, Alessia Pastorutti. Markell ha espresso molti apprezzamenti per la città di Trieste e Dipiazza ha mostrato l’opera di Cesare Dell’Acqua “La prosperità commerciale di Trieste” esposta nella sala del consiglio comunale in cui compare una nave battente bandiera americana, un omaggio agli stati uniti. Con il presidente Fedriga invece c’è stato un incontro cordiale «basato – ha spiegato il governatore – sulla fiducia reciproca costruita nel tempo e sulle opportunità economiche. Il Friuli Venezia Giulia sarà in questo 2024 regione d’onore del nation italian American foundation attraverso il quale le imprese dei due paesi si incontreranno e dove verrano presentati agli imprenditori le peculiarità del territorio».