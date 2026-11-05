Il Pil del Fvg cresce dello 0,9%, l’export perde quasi il 10%

Il Friuli Venezia Giulia cresce, ma l’export perde quasi un decimo del suo valore. È il quadro che emerge dall’ultimo aggiornamento congiunturale sull’economia regionale elaborato dalla Banca d’Italia. Nel primo semestre del 2026 il Pil è salito dello 0,9% su base annua, in linea con l’Italia, mentre le vendite all’estero sono scese del 9,6%. Sul calo pesa la cantieristica navale, dove le consegne delle navi da crociera seguono cicli pluriennali. Senza questo comparto, l’export è cresciuto del 2,2% a prezzi correnti. Al netto di tutti i mezzi di trasporto, i volumi sono rimasti quasi fermi (+0,2%).

Il valore aggiunto dell’industria è salito dello 0,8%. Crescono metallurgia, elettronica e alimentare, arretrano arredo e macchinari. Le opere pubbliche sostengono le costruzioni. Gli investimenti degli enti locali sono aumentati del 13%, anche grazie al Pnrr.

L’occupazione è tornata a crescere (+2,8%). Il reddito delle famiglie è salito del 2,7% a prezzi correnti e appena dello 0,4% in termini reali. A settembre l’inflazione ha raggiunto il 4,2%.