Il Pinot Grigio delle Venezie arriva anche in Vietnam

Non si arresta il percorso di promozione del Pinot Grigio Doc Delle Venezie, guidato dal Consorzio di tutela, nei mercati emergenti e in particolare nel Sud-est asiatico. Il prossimo 25 luglio, infatti, il Pinot Grigio DOC Delle Venezie sarà protagonista della prima edizione del Vietnam Best Sommelier in Italian Wines, iniziativa organizzata dalla Camera di Commercio Italiana in Vietnam (ICHAM) sotto il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia ad Hanoi e del Consolato Generale d’Italia a Ho Chi Minh City, in collaborazione con Associazione Sommellerie Professionale Italiana (ASPI) e Vietnam Sommelier Association (VSA).

L’evento, che si svolgerà a Ho Chi Minh nel prestigioso Hotel The Reverie Saigon, mira a promuovere l’eccellenza dei vini italiani in Vietnam, valorizzando al tempo stesso la figura del sommelier. L’iniziativa fa parte del progetto A Taste of Italian Wines, lanciato da ICHAM nel 2022, e prevede diverse fasi di selezione che culminano in una prestigiosa finale e in una cena di gala alla presenza di autorità, stampa e stakeholder del settore vino e ristorazione. Nel corso dell’evento il Pinot Grigio DOC Delle Venezie sarà presente con un banco degustazione e al centro di una masterclass dedicata, condotta dal Brand Ambassador Paul Vo, durante la quale il pubblico di operatori e professionisti del settore enogastronomico verrà guidato alla scoperta dello stile iconico e distintivo del bianco fermo italiano più consumato al mondo attraverso la degustazione di una selezione di etichette.

Dopo il debutto e il riscontro estremamente positivo registrato nello scorso anno, si tratta di un’occasione unica per continuare a trasferire nel mercato vietnamita le caratteristiche e l’identità della denominazione, tappa importante che si inserisce nel sempre più ampio percorso di valorizzazione del Pinot Grigio DOC Delle Venezie nei paesi extra-UE. Commenta Stefano Sequino, Direttore del Consorzio DOC Delle Venezie: “Il mercato vietnamita rappresenta una delle realtà più dinamiche ed interessanti del Sud-Est asiatico ed il nostro obiettivo è sostenere e raccontare la nostra identità territoriale e culturale, trasferendo la conoscenza dei territori viticoli del Triveneto ed i valori del Pinot Grigio DOC Delle Venezie in termini di freschezza, versatilità e stile contemporaneo. Si tratta di un’attività strategica che stiamo portando avanti grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Vietnam – continua Stefano Sequino – con l’intento di creare nuovi network con il pubblico specializzato di buyer, stampa e professionisti del settore”.