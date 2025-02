Il porto di Trieste protagonista all’Hydrogen Mediterranean Summit

Il porto di Trieste ha avuto un ruolo centrale all’Hydrogen Mediterranean Summit del Cairo, evento internazionale dedicato alle sfide e opportunità dell’idrogeno nella transizione energetica. L’incontro, organizzato dall’Unione per il Mediterraneo con Hydrogen Egypt, ha visto la partecipazione di delegati da Egitto, Emirati Arabi Uniti, Marocco, Francia, Spagna e altri paesi del bacino mediterraneo.

L’Egitto si sta affermando come hub per la produzione e l’export di idrogeno verde e ammoniaca verde, grazie alle sue risorse rinnovabili e alla posizione strategica. Durante il summit si è discusso del ruolo delle hydrogen valley e del potenziale dei porti lungo l’asse Suez-Europa, con focus su Trieste e Fiume.

Vittorio Torbianelli, Commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, ha presentato il progetto della Hydrogen Valley transfrontaliera del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con la Regione. Trieste, già snodo chiave per il petrolio, è al centro dell’interesse egiziano per future pipeline e terminal intermodali nave/treno dedicati all’idrogeno.