Il progetto ‘Dolomiti Marketing Hub’ vince Imprese Spericolate di Fondazione Pittini

Fondazione Pietro Pittini assegna a Federica Piazza e Gianna De Bona il grant da 15.000 euro per il progetto “Dolomiti Marketing Hub” durante l’evento finale di Imprese Spericolate 2025, tenutosi sabato 18 ottobre al Centro Culturale Paolino d’Aquileia a Udine.

La proposta è stata valutata come la più meritevole dalla commissione di valutazione, composta da Cristina Paparotto (imprenditrice), Roberto Della Marina (Venture Capitalist), Paolo Felice (Presidente LegacoopSociali FVG), Serena Mizzan (Presidente di Confcooperative Alpe Adria e Presidente Laboratorio dell’Immaginario Scientifico – LIS Soc. Coop.) e Maurizio Dematteis (direttore di Dislivelli), con la motivazione:

“perché valorizza l’imprenditoria delle Dolomiti, chiamata nei prossimi anni ad affrontare sfide legate alla destagionalizzazione del turismo dimostrando capacità di impatto e sostenibilità economica”.

Il Dolomiti Marketing Hub è una comunità digitale nata spontaneamente per sostenere artigiani, freelance e microimprese delle Dolomiti nel promuovere i propri prodotti e servizi attraverso strumenti di marketing, branding e vendita accessibili. L’obiettivo attuale è strutturare questa rete in una piattaforma digitale stabile, che offra: contenuti formativi e aggiornamenti su bandi e opportunità, un calendario di eventi e spazi vetrina per i membri, una rete di contatti per favorire collaborazione e scambio. Parallelamente, il progetto prevede la creazione di iniziative territoriali e di uno spazio fisico permanente dedicato all’imprenditoria locale, dove poter fare rete, confrontarsi e ricevere supporto. Il contributo della Fondazione mira infatti a sostenere l’avvio o il consolidamento della propria attività imprenditoriale in un’area interna d’Italia, con l’obiettivo di generare impatto sociale, occupazione e rigenerazione territoriale.

Due le menzioni speciali: “per la capacità di leggere i bisogni del territorio e rispondere in modo puntuale, valorizzando la tecnologia come strumento al servizio della comunità del territorio” a Tipsy Bear piattaforma che promuove il consumo responsabile in Carnia creando una rete di locali convenzionati e offrendo ricompense digitali da usare per rientri sicuri a casa e premi a lungo termine e “per la visione di lungo periodo e la capacità di essere scalabile su altri territori di montagna” a Re-Alps realtà che recupera impianti sciistici dismessi con mappature, autocostruzione e residenze artistiche creando modelli di rigenerazione partecipata con la cittadinanza.

Nel 2025 sono stati nove i progetti selezionati, provenienti da contesti montani e rurali di tutta Italia, che hanno partecipato a un percorso di mentorship e accompagnamento strategico. Durante l’evento del 18 ottobre sono stati presentati i risultati dei progetti arrivati in finale, in un pomeriggio di confronto aperto al pubblico e alla rete di partner.

Oltre al progetto vincitore, anche gli altri finalisti continueranno il proprio percorso di crescita e consolidamento, avviato in questi mesi con il supporto di un team di mentor e consulenti provenienti dai mondi dell’innovazione sociale, della cooperazione e dell’imprenditoria rigenerativa.

Locanda dei Cacciatori (Bobbio, PC) – due sorelle riaprono la storica locanda trasformandola in una struttura ricettiva sostenibile con camere, ristorante, orto e spazi culturali, per valorizzare il territorio e creare occupazione locale.

Futuro (è) Locale (Desulo, NU) – il progetto contrasta lo spopolamento montano con una Scuola d’Impresa della Montagna, laboratori ed eventi che coinvolgono giovani e imprese per rigenerare le aree interne.

Isola di Stavoli (provincia di Udine) – il borgo di Stavoli raggiungibile solo a piedi viene rilanciato con ecoalloggi, cucina comunitaria, festival e residenze artistiche per renderlo abitato tutto l’anno in modo sostenibile.

Prospettive (Nord Italia) – unisce architettura, paesaggio e innovazione sociale per rigenerare aree rurali e montane, coinvolgendo le comunità in processi partecipativi di valorizzazione territoriale.

Discover Agropontino (provincia di Latina) – piattaforma che valorizza il territorio pontino con itinerari tra cicloturismo, enogastronomia, arte e tradizioni locali, mettendo in rete produttori e operatori turistici.

Imprese Spericolate non è un semplice incubatore: è un percorso pensato per chi vede nell’impresa uno strumento di rigenerazione e cura del territorio. Unisce strategia, sostenibilità e relazioni umane, con l’obiettivo di creare valore condiviso, prima ancora che profitto. Ogni esperienza rappresenta un tassello di un più ampio mosaico che racconta un’Italia che torna ad abitare i suoi territori, a investire nel futuro e a immaginare un nuovo equilibrio tra persone, comunità e ambiente.

Il programma è l’evoluzione naturale di Percorsi Spericolati, iniziativa che si prepara alla quinta edizione e che in questi anni ha coinvolto centinaia di giovani, amministrazioni e realtà locali. Molti dei nuovi imprenditori e imprenditrici arrivano proprio da lì, segno di una continuità concreta e radicata nel tempo, portata avanti con cura da Fondazione Pietro Pittini e dai partner del progetto.

Secondo il Rapporto Montagne 2025 dell’UNCEM, oltre 100.000 italiani hanno scelto di cambiare vita, tornando a vivere e lavorare nelle aree montane e interne del Paese.

Un dato che conferma come l’Italia stia vivendo una nuova stagione di ritorno alla montagna, spinta da valori di prossimità, sostenibilità e innovazione sociale.

In questo contesto, Imprese Spericolate si inserisce come esperienza concreta e innovativa di politica attiva per le aree interne, capace di accompagnare idee e persone nella costruzione di nuove economie locali.

Il progetto testimonia che investire in formazione, relazioni e fiducia è il primo passo per riabitare i territori e renderli protagonisti del cambiamento.

Imprese Spericolate è promosso e finanziato da Fondazione Pietro Pittini, in collaborazione con meraki – desideri culturali e Magma srl impresa sociale.

È inoltre sostenuto da Fondazione Friuli, Confcooperative Alpe Adria, BCC Credifriuli e Legacoop FVG che partecipano offrendo risorse e competenze.

Completano la rete del progetto Avanzi – Sostenibilità per Azioni, Rete RIFAI e Itinerari Paralleli, Social Fare, Francesco Schettini, Sergio Saracino e Nicolò Bini con contributi dedicati alla formazione, all’accompagnamento e alla condivisione di buone pratiche.