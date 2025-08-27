Il Prosciutto di San Daniele torna protagonista a Venezia

Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele conferma anche quest’anno la sua presenza durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 27 agosto al 6 settembre 2025, come partner ufficiale de La Terrazza by Atlas Concorde all’Hotel Excelsior.

Per il secondo anno consecutivo, la DOP friulana sarà parte integrante di uno degli spazi più iconici del Lido, punto d’incontro tra cinema, cultura e impresa. Un luogo che negli anni si è trasformato in vetrina privilegiata per il made in Italy, capace di unire mondi diversi – dal cinema al design, dalla moda all’enogastronomia – in un racconto comune e dal forte impatto emozionale.

Durante i giorni della Mostra, il Prosciutto di San Daniele accoglierà gli ospiti con degustazioni accompagnate da abbinamenti studiati ad hoc. Non mancheranno momenti speciali ispirati al format Aria di San Daniele, che da anni porta in tutta Italia il racconto della cultura gastronomica friulana.

Il Prosciutto di San Daniele rappresenta un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo e la sua presenza a Venezia, sulla terrazza del rinomato Hotel Excelsior, non è casuale: è un’occasione unica per raccontare la tradizione in un contesto internazionale, dove il gusto incontra il cinema e la cultura. Essere partner de La Terrazza by Atlas Concorde significa rafforzare il legame tra il Prosciutto di San Daniele e il pubblico di attori, registi, operatori e ospiti che ogni anno animano il Lido. Un incontro che trasforma la degustazione in esperienza e il prodotto in narrazione.

Con questa presenza, il Consorzio rinnova la sua missione: valorizzare il Prosciutto di San Daniele come ambasciatore del saper fare italiano, in un dialogo che unisce tradizione gastronomica ed eventi culturali di risonanza mondiale.