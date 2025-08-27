  • Aiello del Friuli
mercoledì 27 Agosto 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Il Prosciutto di San Daniele torna protagonista a Venezia
Rosolen, a Trieste nuovi servizi per la famiglia con sportello Si.Con.Te
Valvasone diventa porta per l’Oriente
Moschea di Monfalcone, Consiglio di Stato conferma esecutorietà sentenza Tar
Sversamento di idrocarburi nella roggia: allarme inquinamento a Pordenone
Cellulari, le tendenze del momento e l’impatto dell’AI
Incidente tra auto all’incrocio, la Subaru si cappotta: due feriti a...
Pedone investito a Rauscedo. Operaio infortunato a Monfalcone
Esordio agevole agli Us Open per Sinner: “Ora sto bene”
“I giovani e la sfida della formazione”, dibattito al Meeting di...
Economia

Il Prosciutto di San Daniele torna protagonista a Venezia

Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele sarà partner ufficiale de La Terrazza by Atlas Concorde durante la 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia in programma dal 27 agosto al 6 settembre 2025
Redazione
Autore: Redazione

Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele conferma anche quest’anno la sua presenza durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 27 agosto al 6 settembre 2025, come partner ufficiale de La Terrazza by Atlas Concorde all’Hotel Excelsior.

Per il secondo anno consecutivo, la DOP friulana sarà parte integrante di uno degli spazi più iconici del Lido, punto d’incontro tra cinema, cultura e impresa. Un luogo che negli anni si è trasformato in vetrina privilegiata per il made in Italy, capace di unire mondi diversi – dal cinema al design, dalla moda all’enogastronomia – in un racconto comune e dal forte impatto emozionale.

Durante i giorni della Mostra, il Prosciutto di San Daniele accoglierà gli ospiti con degustazioni accompagnate da abbinamenti studiati ad hoc. Non mancheranno momenti speciali ispirati al format Aria di San Daniele, che da anni porta in tutta Italia il racconto della cultura gastronomica friulana.

Il Prosciutto di San Daniele rappresenta un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo e la sua presenza a Venezia, sulla terrazza del rinomato Hotel Excelsior, non è casuale: è un’occasione unica per raccontare la tradizione in un contesto internazionale, dove il gusto incontra il cinema e la cultura. Essere partner de La Terrazza by Atlas Concorde significa rafforzare il legame tra il Prosciutto di San Daniele e il pubblico di attori, registi, operatori e ospiti che ogni anno animano il Lido. Un incontro che trasforma la degustazione in esperienza e il prodotto in narrazione.

Con questa presenza, il Consorzio rinnova la sua missione: valorizzare il Prosciutto di San Daniele come ambasciatore del saper fare italiano, in un dialogo che unisce tradizione gastronomica ed eventi culturali di risonanza mondiale.

