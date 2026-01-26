Il Rifugio Marinelli cerca un nuovo gestore

Un pezzo di storia dell’alpinismo friulano è pronto a scrivere un nuovo capitolo. Il Rifugio Giovanni e Olinto Marinelli, il più antico della Carnia, cerca una nuova gestione dopo la fine, nel 2024, dello storico incarico affidato per mezzo secolo alla famiglia Tamussin.

La Società Alpina Friulana ha avviato ufficialmente la raccolta di manifestazioni di interesse per l’affidamento della gestione del rifugio per il periodo 2026–2031. La procedura, pubblicata sul sito dell’associazione, punta a individuare soggetti qualificati in grado di garantire continuità di servizio, tutela dell’ambiente alpino e valorizzazione del territorio.

Costruito nel 1901 e intitolato al primo presidente della Società Alpina Friulana, il Rifugio Marinelli è una struttura pienamente operativa, con 25 posti letto, raggiungibile da Collina di Forni Avoltri tramite pista forestale. Negli anni è stato oggetto di importanti interventi di ammodernamento, migliorandone efficienza e sostenibilità.

Le candidature sono aperte a singoli o gruppi con esperienza nella gestione di rifugi o strutture ricettive in ambiente montano. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2026, a fronte di un canone annuo minimo di 12 mila euro più IVA.

La scelta finale sarà affidata a una commissione nominata dal Consiglio direttivo della Società Alpina Friulana, che si riserva di non procedere all’affidamento in assenza di proposte adeguate.