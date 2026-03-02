Il roadshow di UniCredit Start Lab fa tappa a Pordenone

Pordenone, 2 marzo 2026 – Genera valore, ottimizza i processi, aumenta la produttività aziendale: l’innovazione tecnologica applicata al business è al centro del roadshow di UnicCredit Start Lab 2026 che domani farà tappa in Friuli Venezia Giulia, al Polo Tecnologico Alto Adriatico di Pordenone.

Il NordEst è un territorio sensibile all’innovazione tecnologica: sono 1.326 le aziende innovative, tra start up e piccole e medie imprese, su 14.937 a livello nazionale.

Dopo l’introduzione dell’Head Corporate Business Nord Est, Silvia Bernardi, e del direttore del Polo Tecnologico Alto Adriatico, Franco Scolari, l’intervento di Giusy Stanziola, start Lab & Development Programs di UniCredit, aprirà i lavori di una mattinata dedicata allo sviluppo del business. Il Focus su Startup e Partners del network di Start Lab concluderà il confronto: parteciperà Fabio Bignolini, CEO Northern Light, Fausto Panizzolo, CEO Moveo, Marianna Vianello, CEO Kid Pass, Enrico Montanaro, CEO e Co-founder Agreen Biosolutions. Modera Fabrizio Rondo, responsabile BU Startup, Polo Tecnologico Alto Adriatico.

UniCredit Start Lab è la piattaforma di business di UniCredit, dedicata a startup e PMI innovative italiane di tutti i settori. Attraverso un programma articolato in numerose azioni e servizi, l’iniziativa ha l’obiettivo di assistere realtà imprenditoriali nazionali, affiancandole nel loro percorso di crescita e nello sviluppo di partnership strategiche con attori dell’ecosistema.

Confermati anche per quest’anno i 5 settori di riferimento per UniCredit Start Lab: Clean Tech (Energie rinnovabili, Efficienza energetica, Mobilità sostenibile, Trattamento dei rifiuti), Innovative Made in Italy (Agrifood, Fashion & Design, Nanotecnologie, Robotica, Meccanica, Turismo e Industria 5.0), Digital (AI, SaaS, B2B Services& Platform, Hardware, Fintech, IoT), Life Science (Biotecnologie, Farmaceutica, Dispositivi Medici, Digital Health, Tecnologie di assistenza) e Impact Innovation (Prodotti e servizi innovativi capaci di generare un impatto sociale o ambientale).

Le 10 startup selezionate per ognuna delle 5 categorie potranno accedere alla piattaforma di Start Lab che prevede:

· Partecipazione ad attività di business e investment matching con controparti industriali e finanziarie del network di UniCredit (oltre 100 le iniziative organizzate negli anni scorsi).

· Accesso alla piattaforma internazionale di UniCredit, banca paneuropea leader in 13 Paesi, attraverso la partecipazione a Tech Day internazionali, l’accesso prioritario al Global Startup Program promosso da ICE e a una rete di investitori esteri.

· Piattaforma a impatto composta da iniziative ad hoc per female founders, un verticale di dedicato all’impact innovation e la partecipazione alle diverse tappe degli ESG TECH DAY organizzati da UniCredit.

· Training manageriale avanzato, tramite la Startup Academy e workshop tematici.

· Programma di mentorship personalizzata con professionisti ed esperti dell’ecosistema dell’innovazione; l’assegnazione di un gestore UniCredit dedicato al supporto alla crescita.

· Premio di 10.000 euro per la prima classificata di ogni categoria

Le candidature per l’edizione 2026 sono aperte sino al prossimo 25 marzo. Per partecipare o ottenere maggiori informazioni, è possibile inviare una richiesta a: [email protected]