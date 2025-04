Il segretario Generale dell’InCE incontra il Ministro degli Affari Esteri ed Europei della Croazia

Il Segretario Generale dell’Iniziativa Centro Europea (InCE), l’On. Franco Dal Mas, ha incontrato ieri a Zagabria il Ministro degli Affari Esteri ed Europei della Croazia, Gordan Grlić-Radman, per presentare le priorità dell’Organizzazione e rafforzare il dialogo su temi chiave per la stabilità della regione (Europa centro-orientale e balcanica).

Al centro del colloquio, l’attuale situazione geopolitica che richiede un’Europa sempre più unita e il processo di integrazione europea dei Paesi dei Balcani occidentali si inserisce in questo quadro in termini positivi. La cooperazione regionale ha un ruolo politico importante soprattutto nel raggiungimento di pace e stabilità anche tramite iniziative concrete.

Dal Mas ha evidenziato iniziative già in corso, come il Programma Falcone-Borsellino, che mira a contrastare la corruzione e la criminalità transnazionale nei Paesi membri dell’InCE non appartenenti all’Unione europea, in linea con gli standard europei. In tema di connettività, ha richiamato l’attenzione sulla riabilitazione del corridoio ferroviario Trieste-Belgrado. Un forte segnale di impegno è stato inoltre rivolto all’Ucraina.

Il Ministro Grlić-Radman ha ribadito il sostegno della Croazia al processo di allargamento dell’UE verso i Balcani occidentali, sottolineando come esso possa avere successo solo attraverso solide relazioni di buon vicinato.

Nel corso della missione, il Segretario Generale ha incontrato anche l’Ambasciatore d’Italia a Zagabria, Paolo Trichilo, per uno scambio di vedute sulle priorità comuni nella regione InCE.