giovedì 25 Settembre 2025
Il sistema tavolare resta a giudici ordinari

Redazione
Autore: Redazione


“La competenza in materia tavolare resta ai giudici ordinari grazie all’accoglimento di un mio emendamento, per la prima volta senza riformulazione e senza che sia stato fatto proprio dal Governo o dai relatori. Stavolta dunque un grazie alla maggioranza che ha approvato e anche al collega Schullian firmatario di un emendamento uguale al mio, e soprattutto la presidente del Tribunale di Bolzano che in commissione ha segnalato l’importanza che il trasferimento non avvenisse”. La deputata Debora Serracchiani, in una nota, esprime la sua soddisfazione, dopo che ieri, nel corso del voto del disegno di legge recante misure urgenti in materia di giustizia, la Camera ha dato l’ok al suo emendamento che ha abrogato l’ampliamento delle competenze del giudice di pace in materia tavolare, identico a quello del collega Manfred Schullian (Misto). Il sistema tavolare deriva da un ordinamento catastale dell’impero austro-ungarico e regola tuttora in alcune aree i passaggi di proprietà.
“Abbiamo abrogato l’articolo che prevedeva il trasferimento al giudice di pace della competenza sul sistema tavolare che – spiega la deputata dem – interessa solo alcuni tribunali italiani nelle province di Trento, Bolzano, Gorizia e Trieste, e in alcuni comuni delle province di Udine e che richiede conoscenze e pratica particolari”.

