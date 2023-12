Il successo del FVG ad Artigiano in Fiera a Milano

L’artigianato di qualità del Friuli Venezia Giulia spopola ad «Artigiano in Fiera», la più grande fiera internazionale dell’artigianato, aperta a Milano fino dal 10 dicembre. Ventuno le aziende artigiane presenti nel padiglione allestito dal Friuli Venezia Giulia con PromoturismoFvg, Cata Artigiano e Agrifood, a rappresentare tutta la regione e una grande varietà di offerta.

L’evento, giunto alla sua 27ª edizione, si è aperto lo scorso 2 dicembre e il flusso di visitatori che colgono l’occasione per gli acquisti di fine anno è imponente: abitualmente la fiera arriva a 1,3 milioni di visitatori.

«È la fiera dell’artigianato più importante al mondo e riunisce il sapere artigiano dei più svariati Paesi e tra questi l’artigianato di qualità del Friuli Venezia Giulia: tutte le aziende presenti sono soddisfatte di come sta andando l’appuntamento e dei riscontri positivi che registrano costantemente», afferma il presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti, che oggi ha visitato le aziende insediate nell’ampio stand Fvg insieme al presidente di Cna Fvg, Maurizio Meletti, e all’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Bini, che ha condiviso con i due presidenti l’idea di portare il format di «Artgiano in Fiera» in Friuli Venezia Giulia.

«Il successo che le nostre aziende stanno avendo qui e la formula attrattiva della fiera sono tali che accogliamo con grande interesse e soddisfazione l’idea dell’assessore Bini di portare il format di Artigiano in Fiera in Friuli Venezia Giulia, già a partire dal prossimo anno», sottolinea Tilatti al termine della visita. «Sarà un’ulteriore opportunità di affermazione delle nostre imprese e una possibilità in più per il Friuli Venezia Giulia di attrare visitatori, turisti, intelligenze, grazie all’inventiva, alla creatività e al saper fare artigiano – aggiunge il presidente di Confartigianato -. Un’occasione in più per fare sinergia tra mondo dell’economia ed istituzioni e lavorare insieme alla crescita e all’affermazione del territorio e di tutta la nostra comunità regionale».

Ad «Artigiano in Fiera» le aziende regionali espongono una gran varietà di prodotti: dai bastoncini da passeggio alle borse e scarpe realizzate con le vele, dai coltelli maniaghesi alle ceramiche, dai salumi ai distillati. Nello spazio Fvg anche altre aziende connesse ad Agrifood.