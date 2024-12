Il truck dei “Sapori del Friuli Venezia Giulia on tour” fa tappa in Austria

Una nuova tappa, inizialmente non prevista, chiuderà il tour del truck di “Sapori di Friuli Venezia Giulia” il 14 e 15 dicembre a Klagenfurt in Carinzia, portando questo riuscitissimo evento per la prima volta in trasferta oltre confine.

Si tratta infatti dell’undicesima sosta dell’iniziativa itinerante ideata e promossa da Fondazione Agrifood FVG, PromoTurismoFVG e da Despar Nord, che è partita a giugno da Lignano Sabbiadoro e che ha percorso centinaia di chilometri passando da Trieste a Sappada e Tolmezzo fino a Udine.

Un’idea originale che mira a consolidare ulteriormente la partnership tra “Sapori del Territorio”, il marchioproprietario dell’insegna dell’Abete che raccoglie oggi a scaffale oltre 700 referenze micro-locali e regionali provenienti da circa 85 produttori della regione, e quello di Io sono Friuli Venezia Giulia, promosso dal 2020 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e gestito da Fondazione Agrifood FVG e nato con l’obiettivo di valorizzare le filiere agroalimentari regionali, informando i cittadini sull’origine dei prodotti e sull’impegno delle imprese sulla sostenibilità garantendo trasparenza e tracciabilità dei prodotti locali.

Ora il truck, appositamente attrezzato per ospitare show cooking e degustazioni, farà tappa in Austria nella suggestiva cornice di Klagenfurt am Wörthersee in Pfarrplatz proprio nel periodo dei tradizionali mercatini di Natale, costellati di bancarelle e di luminarie.

Sarà così possibile scoprire i gusti antichi e i sapori autentici dei prodotti marchiati io sono Friuli Venezia Giulia, grazie soprattutto ai piatti cucinati al momento da uno chef d’eccezione Andrea Fantini, sapientemente abbinati ai vini più rappresentativi del territorio, con la possibilità quindi di poter raccontare la tradizione e le tipicità dei prodotti locali attraverso la loro trasformazione in gustosi piatti gastronomici.

Sono previsti tre diversi momenti di degustazione gratuita per ciascuno dei due giorni di sosta del truck, rispettivamente alle ore 11.30, 13.30 e 16.00 e le iscrizioni sono effettuabili attraverso il link eventribe www.despar.it/it/sapori-fvg.

L’evento verrà introdotto e gestito solamente in lingua tedesca.

“Il progetto e il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia – ha affermato l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini – trovano in questo evento di Klagenfurt un’ennesima vetrina per raccontare ilgrande patrimonio di persone, risorse, qualità, saperi e tradizioni del nostro territorio. E lo faranno in Carinzia, terra a noi vicina, con la quale da ormai molti anni si consolidano un rapporto di collaborazione su diversi fronti e un legame con i molti turisti che apprezzano e frequentano la nostra regione. Ci fa molto piacere poter essere ospitati proprio durante il periodo natalizio, per poter far vivere l’esperienza legata alle eccellenze del nostro comparto agroalimentare, facendole assaggiare e apprezzare a un pubblico attento e affezionato come quello dei carinziani”.

“Ich Bin Friaul-Julisch Venetien: potremmo declinare anche così il nostro marchio regionale in un mercato, come la Carinzia, che per storia, geografia e affinità possiamo considerare domestico – commenta Pier Giorgio Sturlese, presidente della Fondazione Agrifood Fvg -. E proprio nei territori limitrofi, da cui partono tantissimi ospiti delle nostre strutture turistiche e che quindi già ci conoscono, i nostri prodotti hanno ancora ampi margini di crescita. A maggior ragione con un marchio, come il nostro, che è sinonimo anche di sostenibilità, un valore molto apprezzato dal consumatore austriaco”.

“Questa tappa per noi ha un significato particolare – è il commento di Fabrizio Cicero, Direttore Regionale di Despar Nord per il Friuli-Venezia Giulia – non solo perché noi di Despar Nord sappiamo quanto gli austriaci amino la qualità dei prodotti alimentari del nostro territorio regionale, ma anche perché la nostra casa madre, il Gruppo Spar Austria, ha sede e opera proprio in questi luoghi.

La chiusura dell’evento itinerante proprio qui in Carinzia ci premette di evidenziare ancora una volta il pensiero e l’impegno di Despar nella promozione quotidiana delle eccellenze agroalimentari legate al microlocalismo e alle sue appassionanti storie imprenditoriali del Friuli Venezia Giulia. Noi continuiamo a credere fermamente nell’importanza di essere e rimanere ambasciatori del Made in FVG, valorizzando sempre più le storie, la passione e la qualità delle filiere agroalimentari locali all’interno del nostro assortimento, dentro e fuori i confini italiani.”