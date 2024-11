Il turismo di comunità per lo sviluppo locale

Sarà dedicato al “Turismo di comunità e sviluppo del territorio” l’appuntamento di Confcooperative Alpe Adria organizzato per giovedì 14 novembre, a partire dalle ore 15.30, presso la Camera di Commercio Pordenone Udine (Udine, Sala Valduga) che ha pure dato il suo puntuale sostegno. Nutrita la serie degli interventi che si susseguiranno dopo i saluti delle autorità e di Serena Mizzan, presidente di Confcooperative Alpe Adria, per proporre una visione sociale, culturale e ambientale sostenibile dell’attività turistica.

Moderati da Irene Bongiovanni, presidente nazionale di Confcooperative Cultura Turismo Sport, i lavori si apriranno con Alessia Del Bianco, di Promoturismo Fvg che interverrà sul tema: “La rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia e il progetto Fvg in movimento: due esempi di turismo di comunità”. A seguire: Massimiliano Vavassori, del Touring Club Italiano (Il turismo lento come antidoto all’overturism: il punto di vista del TCI); Antonella Fiorelli, di Isnart (Raccolta, commento e presentazione dei dati turistico-economici sui turismi motivazionali in Italia); Matteo Dispenza, del Centro Turistico Cooperativo (Il turismo cooperativo: responsabilità sociale, comunità e territori); Igor Stefanovic, dell’Unwto (L’ecosistema del turismo culturale dopo il Covid: le sfide e le opportunità per rendere il turismo accessibile a tutti) e Francesco Costantini, dell’Università di Udine (Sostenibilità rigenerativa e sviluppo turistico integrato).

Saranno quattro le best practice cooperative proposte in conclusione. Quella di Renzo Carniello, dell’Associazione Alberghi Diffusi Fvg (L’esperienza degli Alberghi Diffusi nata quarant’anni fa in Fvg); di Giovanni Matellon, di Go Bike Tour (Cicloturismo, un mezzo di cooperazione per la promozione del territorio); di Luca Sicuro, di Pavees (Gestione e sviluppo delle aree protette) e di Francesco Rossi, di Puntozero (Casamia: rilancio della comunità, rilancio dei territori).

Il convegno, a partecipazione libera e gratuita previa registrazione sul sito di Confcooperative Alpe Adria, è riconosciuto pure come evento formativo dall’Ordine dei Giornalisti. Info: [email protected]; tel. 0432 501775.