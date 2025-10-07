  • Aiello del Friuli
martedì 7 Ottobre 2025
Economia

Il turismo premia Pordenone: in un anno presenze aumentate del 12%

In crescita anche gli arrivi dall'estero
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Pordenone piace e attira sempre più turisti. I dati raccolti da PromoTurismoFVG, relativi al periodo gennaio-luglio 2025, confrontati con lo stesso periodo del 2024, evidenziano una crescita significativa che testimonia la rinnovata attrattività della città.

Le presenze di turisti italiani hanno segnato un incremento del 17,3%, mentre i visitatori provenienti dall’estero sono aumentati del +4,6%. Nel complesso, la presenza di turisti in città ha registrato una crescita dell’11,7%.

“Gli effetti positivi della nomina di Pordenone a Capitale italiana della Cultura 2027 si stanno già facendo sentire – afferma l’assessore alla Cultura, Alberto Parigi –  come dimostrano questi dati incoraggianti. Stiamo registrando un rinnovato interesse verso la nostra città. Quando abbiamo presentato il dossier di candidatura – ricorda Parigi – abbiamo voluto trasmettere alla giuria un messaggio chiaro: Pordenone è un tesoro da scoprire, una realtà capace di sorprendere. Questi numeri confermano che siamo sulla strada giusta e rappresentano un buon inizio”.

