Si è tenuta nella Torre di Santa Maria di Confindustria Udine la presentazione del libro “La mia vita è un’impresa” di Mario Toniutti, amministratore delegato del Gruppo Illiria spa di Udine, azienda leader nel settore della distribuzione automatica. L’incontro, aperto con il saluto di Anna Mareschi Danieli, vicepresidente di Confindustria Udine, è stato moderato da Roberto Paoletti, giornalista Radio Rai e Mediaset, che ha condotto un dialogo tra l’autore del libro ed il pubblico, composto da imprenditori, ma anche da collaboratori dell’imprenditore ed amici, in una sorta di tavola rotonda allargata.

In un susseguirsi di racconti ed aneddoti che il lettore ritroverà nelle pagine del libro, Toniutti ha raccontato quali sono i valori che hanno caratterizzato il suo percorso professionale e di vita, quali l’onestà, l’impegno per ottenere risultati, la facoltà di non abbattersi dinnanzi ai problemi e alle sconfitte che la vita riserva. “La capacità di affrontare i momenti difficili – ha spiegato l’autore – è un allenamento che fai nel tempo”.

“La mia vita è un’impresa” è un viaggio intimo nella vita personale e professionale di Mario Toniutti, imprenditore udinese che, attraverso un atto di coraggio, ha deciso di aprire le porte del suo mondo interiore, condividendo esperienze e riflessioni sulle pagine di un libro. È la storia di un ragazzo visionario che ha raggiunto il successo grazie a regole semplici ma profonde, apprese nel percorso di costruzione di sé e del proprio mondo. Nel suo cammino l’autore sperimenta soddisfazioni e delusioni, passando attraverso paure, dubbi ed incertezze proprie dell’animo umano.

Il libro si propone di ispirare i lettori a mettersi in pausa, a riappropriarsi del proprio tempo e a esplorare i propri pensieri. Con la saggezza acquisita nel corso degli anni, Toniutti condivide regole semplici, ma profonde, che ha imparato nel percorso di costruzione di sé stesso e del proprio mondo.