Illy Caffè: nel 2025 crescita consolidata a doppia cifra in tutti i principali mercati

Il Consiglio di Amministrazione di illycaffè S.p.A. ha approvato il progetto di Bilancio della Capogruppo illycaffè S.p.A. e il Bilancio consolidato dell’esercizio 2025.

Nel 2025 i ricavi del Gruppo sono risultati pari a 700 milioni di euro, registrando un aumento del +12% a tassi di cambio costanti rispetto all’esercizio precedente (+11% a tassi di cambio correnti). La crescita organica conseguita nel 2025 è stata sostenuta da un incremento dei volumi in tutti i principali mercati, in particolare nei due paesi strategici Italia e Stati Uniti, seguiti da un’ulteriore espansione nei cluster europei.

Il 2025 è stato caratterizzato da uno straordinario incremento del prezzo della materia prima, che si è attestato in media a 368 centesimi per libbra, pari al triplo della media storica dal 1972, e in aumento di oltre il 50% rispetto al 2024. Tale dinamica inflattiva è stata parzialmente mitigata attraverso un’efficace strategia di pricing e mirate azioni di efficientamento dei costi. L’ EBITDA si è attestato a 90 milioni di Euro e l’Utile Netto a 20 milioni di Euro. La Posizione Finanziaria Netta è risultata pari a 197 milioni di euro, riflettendo principalmente l’incremento dei costi della materia prima e le iniziative strategiche a supporto della crescita, in particolare il perfezionamento di due acquisizioni strategiche.

Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di illycaffèha commentato: “Il 2025 è stato il quarto anno consecutivo di forte crescita organica per l’azienda, nonostante un contesto esterno particolarmente sfidante e il forte aumento dei prezzi della materia prima. Abbiamo accelerato nei mercati chiave, rafforzando al contempo la nostra presenza lungo l’intera catena del valore: a monte, attraverso l’integrazione del produttore di macchine per il caffè Capitani, e, a valle, grazie all’acquisizione del distributore svizzero. Nel 2025 sono altresì proseguiti gli investimenti nel polo produttivo di Trieste. Anche se il 2026 si prospetta un anno ancora complesso, segnato dall’intensificarsi delle tensioni geopolitiche, continueremo a focalizzarci sulle nostre strategie, sostenendo la crescita organica attraverso l’espansione internazionale e importanti investimenti in marketing e innovazione sostenibile.”