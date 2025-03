illycaffè e Fondazione Ernesto Illy sostengono il Rapporto Mondiale sulla Felicità 2025

illycaffè e Fondazione Ernesto Illy confermano il loro supporto al World Happiness Report, il rapporto annuale che dal 2012 indaga il livello di felicità e benessere degli individui su scala globale, perché il caffè è la bevanda della felicità: fa bene all’anima, fa bene al corpo e alle relazioni umane.

Dal World Happiness Report 2025, che quest’anno ha analizzato il legame fra la gentilezza e felicità, è emerso che tendenzialmente le persone sono molto più gentili di quanto ci aspettiamo, con differenze legate alle fasce d’età e alle diverse regioni del mondo, come rilevato dagli autori del report John F. Helliwell, Richard Layard, Jeffrey D. Sachs, Jan-Emmanuel De Neve, Lara B. Aknin e Shun Wang.

La felicità è guidata dalle nostre relazioni con gli altri: la connessione sociale, la gentilezza e la fiducia producono infatti una maggiore felicità. Il caffè è la bevanda dell’altruismo perché contiene tutta la generosità del gesto dell’offrire e del bere insieme, della condivisione, migliora la vita attraverso le sue proprietà benefiche e crea sviluppo nelle comunità che lo producono innescando un circolo virtuoso che dalla tazzina arriva nei paesi produttori dove genera crescita economica e sociale, portando benessere che si mantiene nel tempo.

Tutelare il benessere, inteso come felicità, sviluppo personale e salute, attraverso forme di sostegno alle comunità di persone che producono i preziosi chicchi di caffè e a quelle dei paesi consumatori è un impegno che rientra nella costante missione di illycaffè e della Fondazione Ernesto Illy, che da anni sono attivi con progetti volti ad accrescere lo sviluppo sociale ed economico.

Andrea Illy, presidente di illycaffè e co-fondatore della Fondazione Ernesto Illy: “La felicità, in questo periodo sembra sfuggirci. In realtà, è proprio nei momenti difficili che si rafforzano i fattori più critici per una vita felice, come la solidarietà, che ci unisce permettendoci di risolvere i problemi più impensabili ridandoci così quel sentimento di sicurezza che ci manca. illycaffè e Fondazione Ernesto Illy sostengono il World Happiness Report da 13 anni, condividendone profondamente i valori fondamentali: la ricerca della felicità, l’incentivazione dello sviluppo sostenibile, l’eradicazione della povertà e il benessere delle persone.

Il nostro modello di business è pensato per generare benessere in tutta la filiera a livello globale, dal produttore al consumatore, con la creazione di valore economico, sociale e ambientale; inoltre, la nostra identità aziendale è fortemente legata all’attenzione per la salute e all’inclusione, elementi fondamentali della felicità.”

Nella classifica dei paesi più felici al mondo, la Finlandia si conferma per l’ottavo anno consecutivo in prima posizione. Costa Rica (6°) e Messico (10°) entrano entrambi per la prima volta nella top 10, mentre paesi come la Lituania (16°), la Slovenia (19°) e la Repubblica Ceca (20°) sottolineano la convergenza dei livelli di felicità tra l’Europa orientale, centrale e occidentale. Gli Stati Uniti scendono alla 24° posizione, la più bassa di sempre. L’Italia sale di una posizione, raggiungendo il 40° posto.

Frutto di una collaborazione tra Gallup, l’Oxford Wellbeing Research Centre, il Sustainable Development Solutions Network delle Nazioni Unite e il Comitato editoriale del WHR, il World Happiness Report, sin dalla sua prima pubblicazione nel 2012, riflette una richiesta mondiale di maggiore attenzione alla felicità e al benessere come criteri per le politiche governative ed esamina lo stato della felicità nel mondo attuale.