Illycaffè inaugura un corner al consolato generale di San Paolo

Illy caffè ha inaugurato un corner all’interno del Consolato Generale d’Italia a San Paolo, un’iniziativa che rafforza la presenza del marchio triestino in Brasile, principale fornitore di chicchi per i prodotti dell’azienda. Al taglio del nastro, col console generale Domenico Fornara, e la console aggiunta, Livia Satullo, hanno partecipato il presidente di Illycaffè, Andrea Illy (nella foto), e la sorella Anna a capo della Fondazione Ernesto Illy, nel Paese sudamericano per presentare il 33mo Premio Ernesto Illy per la qualità sostenibile dell’espresso. “Esiste un legame molto forte tra Illy, in quanto rappresentante del caffè italiano, e il Brasile. Oltre il 50% del caffè della nostra miscela proviene a questo Paese”, ha dichiarato il presidente dell’azienda. “Per molti anni mi sono occupata del rapporto con i Paesi produttori di caffè, e principalmente col Brasile, che è il Paese più importante per il nostro blend – ha osservato Anna Illy -. Vedere qui, al consolato italiano aprire un bar col nostro caffè è un obiettivo raggiunto e un grandissimo orgoglio”.