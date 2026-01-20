A illycaffè il ‘Lorenzo Cagnoni Innovation Award’ per il progetto Coffee B

illycaffè si aggiudica il Lorenzo Cagnoni Innovation Award 2026 nella categoria Sostenibilità per il progetto Coffee B, il riconoscimento che premia le start-up e i prodotti più innovativi presenti al SIGEP World 2026, l’evento internazionale di riferimento per il settore foodservice.

Il premio, promosso da Italian Exhibition Group e organizzato in collaborazione con ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori e ICE-Agenzia, ha riconosciuto l’impegno di illycaffè nello sviluppo di soluzioni rigenerative e all’avanguardia nel mondo del caffè, in linea con il percorso di innovazione sostenibile dell’azienda.

Coffee B è il sistema monodose basato sulla Coffee Ball, una piccola sfera di caffè realizzato selezionando solo l’1% deei mogliori chicchi di caffè Arabica. Le capsule di caffè pressato sono rivestite da una pellicola protettiva di alginato, certificata 100% compostabile e in grado di preservare l’aroma del caffè illy anche dopo l’apertura della confezione.

“Questo riconoscimento ci rende particolarmente orgogliosi perché premia un impegno che per illycaffè e’ un modello di impresa. Con Coffee B abbiamo compiuto un ulteriore passo concreto nel nostro percorso di innovazione sostenibile, portando sul mercato italiano un prodotto capace di preservare tutta la qualità e l’aroma del caffè illy e dimostrando che l’eccellenza può e deve andare di pari passo con il rispetto per l’ambiente.” – commenta Cristina Scocchia Amministratore Delegato di illycaffè.

Il premio si inserisce in un percorso di continuità: già nel 2025 illycaffè aveva vinto il Lorenzo Cagnoni Innovation Award nella categoria Sostenibilità con Arabica Selection Brasile, a testimonianza di un impegno strutturale e di lungo periodo verso modelli produttivi responsabili e innovativi.