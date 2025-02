Illycaffè sostiene associazione per reinserimento detenuti

Illycaffè sostiene Seconda Chance, associazione no profit fondata nel 2022 da Flavia Filippi per creare un ponte tra mondo carcerario e imprese.

Nella casa circondariale di Trieste si sono appena conclusi i primi corsi sul caffè, tenuti dagli insegnanti dell’Università del Caffè di illy, percorso di formazione sulle tecniche base di panificazione e pasticceria.

Questa attività didattica, come quella che inizierà a marzo sulla pasticceria e caffetteria e ad altre nell’area della ristorazione e dell’ ospitalità, unisce le competenze di illycaffè e di Seconda Chance per crescita e inclusione sociale della popolazione in esecuzione penale.

“Crediamo nell’importanza di offrire una seconda chance a chi ha perso la strada. Il reinserimento nella società non è scontato e purtroppo ci sono pregiudizi nei confronti di tutte le persone che la vita ha messo nell’ angolo. È compito della collettività farsene carico e le aziende stesse, in quanto corpi sociali, devono dare il loro contributo. La formazione può rappresentare una via di uscita e di riscatto”, commenta Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di illycaffè.

“È solo grazie a collaborazioni come queste che possiamo sperare di realizzare molte altre iniziative di successo, non solo in Fvg, ma anche oltre i confini regionali” spiega Flavia Filippi, Presidente di Seconda Chance.

La casa circondariale di Trieste sta impostando il suo programma formativo su questo principio e su un attento monitoraggio dei settori in cui vi siano reali opportunità di reinserimento dei detenuti, come quello della ristorazione, appunto.