ImmobiGo premiata a Roma: prima e unica agenzia del FVG tra le 50 eccellenze italiane della locazione

ImmobiGo è stata premiata a Roma come una delle 50 eccellenze italiane nel settore della locazione immobiliare, risultando la prima agenzia del Friuli Venezia Giulia a ricevere questo prestigioso riconoscimento.

Il premio è stato conferito in occasione dei Rental Awards 2025, promossi da Locare, azienda specializzata nei servizi per il mondo immobiliare e ideatrice del Forum dell’Economia Immobiliare. La cerimonia si è svolta il 7 luglio presso la Camera dei Deputati, nella Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari, alla presenza di autorevoli rappresentanti del settore e istituzioni politiche, tra cui l’On. Maurizio Lupi, la Sen. Maria Stella Gelmini, il Direttore Generale di Immobiliare.it, Paolo Giabardo, il vicepresidente Vicario FIMAA Nazionale Maurizio Pezzetta e il Presidente Federproprietà Giovanni Bardanzellu.

“Essere riconosciuti a livello nazionale per la qualità del nostro lavoro nel settore degli affitti è motivo di grande orgoglio, non solo per me, ma per tutto il nostro team – così Massimo Gobbo, CEO di ImmobiGo, presente in Sala a ritirare il prestigioso premio per il team -. Questo premio conferma che anche dal Friuli Venezia Giulia è possibile fare innovazione e offrire servizi immobiliari di alto livello, contribuendo concretamente al miglioramento del mercato nazionale e regalando sempre enorme soddisfazione ai clienti, facendo loro trovare ciò di cui hanno realmente bisogno”.

“A noi si rivolgono aziende del settore produttivo, logistico e commerciale: tra i nostri interlocutori ci sono anche brand rilevanti del mondo del retail, del food e della distribuzione, con progetti sia in vendita che in locazione. Per attività di questo tipo – aggiunge Simona Carlino, responsabile ufficio vendite -, individuare l’immobile giusto è di fondamentale importanza per il successo del progetto”.

I dati nazionali confermano inoltre che, a livello privato, oramai sono sempre di più gli italiani che scelgono di vivere in affitto per necessità, stile di vita o flessibilità personale. Una tendenza destinata ad aumentare ancora nei prossimi anni, che rende le locazioni non solo una scelta abitativa sempre più diffusa, ma una leva imprescindibile per la crescita delle agenzie immobiliari. Il premio, assegnato sulla base di criteri quali la trasparenza, la competenza, la capacità innovativa e l’impatto positivo sul territorio, sottolinea l’impegno di ImmobiGo nel rendere il mercato delle locazioni più professionale, sicuro ed efficiente.

Sottolineando l’importanza di un lavoro basato sulla qualità e che ricorda come il Friuli Venezia Giulia sia una delle regioni più in crescita degli ultimi anni.