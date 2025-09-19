Impegno concreto per città più pulite e comunità più consapevoli

Il 20 settembre, in occasione del World Cleanup Day, Idealservice – tra i principali player nazionali nei servizi ambientali e di facility management – rinnova il proprio impegno nella tutela dell’ambiente e nella promozione di comportamenti sostenibili. Specializzata nelle pulizie sanitarie, civili e industriali, così come nella gestione dei rifiuti urbani e speciali, la Cooperativa con sede a Pasian di Prato (Udine) conferma un approccio integrato che unisce operatività, innovazione e responsabilità sociale, con l’obiettivo di contribuire a città più pulite e comunità più consapevoli.

SERVIZI QUOTIDIANI PER LE CITTÀ. Ogni giorno Idealservice è impegnata nella cura degli spazi urbani, garantendo servizi di raccolta e gestione differenziata dei rifiuti, pulizia di aree pubbliche e private, interventi in contesti industriali e sanitari. Una presenza costante che contribuisce a mantenere gli ambienti salubri, riducendo l’impatto dei rifiuti e migliorando la qualità della vita delle comunità servite.

FORMAZIONE E COINVOLGIMENTO. In occasione del World Cleanup Day, Idealservice rafforza anche la propria azione sul fronte della sensibilizzazione civica, promuovendo attività educative e di partecipazione attiva. Tra queste, le giornate ecologiche organizzate in collaborazione con cittadini, scuole e associazioni locali, durante le quali viene illustrato il ciclo dei rifiuti e vengono realizzate azioni concrete di pulizia di boschi, strade e aree verdi. Un ruolo importante è svolto anche dagli eco-vigili, attivi su tutto il territorio nazionale, che affiancano le comunità nel corretto conferimento dei rifiuti, fornendo supporto e orientamento quotidiano.

IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ. L’attenzione di Idealservice non si limita alla gestione dei rifiuti ma abbraccia l’intera filiera della sostenibilità. Prevenzione, riduzione degli sprechi, valorizzazione delle risorse ed economia circolare sono principi cardine che guidano l’azione della Cooperativa, con l’obiettivo di coniugare innovazione tecnologica, rispetto delle normative ambientali e responsabilità sociale.

VALORI CONDIVISI. Alla base di questo impegno ci sono i valori che caratterizzano Idealservice da oltre settant’anni: attenzione al territorio, vicinanza alle comunità, capacità di innovare i servizi e volontà di assumersi responsabilità concrete verso l’ambiente e le persone. Per questo, la Cooperativa invita cittadini, enti e imprese a unirsi al percorso per un pianeta più pulito e sostenibile: non soltanto il 20 settembre, ma ogni giorno, attraverso gesti quotidiani e la collaborazione tra pubblico e privato.