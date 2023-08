Impennata del tasso variabile: CrediFriuli rinegozia 1 mutuo su 4

L’aumento dei tassi di interesse e del costo del denaro ha messo in difficoltà imprese e famiglie. Lo sa bene CrediFriuli che negli ultimi sei mesi ha rinegoziato 1 mutuo ogni 4. «CrediFriuli, come banca del territorio — spiega il presidente Luciano Sartoretti — ha il dovere di essere presente accanto ai soci in primis e a tutta la comunità, soprattutto quando le circostanze sono critiche. Sul fronte dei tassi di interesse, ad esempio, per far fronte alla loro impennata, in soli 6 mesi abbiamo rivisto in riduzione le condizioni dei mutui regolati a tasso variabile in tutti i casi in cui fosse possibile, sfiorando il 25 per cento di mutui prima casa rinegoziati a favore dei nostri clienti». Non solo mutui e prestiti. CrediFriuli ha infatti aperto in pochi giorni ben 900 sinistri al fine di dare pronta risposta ai danni subiti ad autovetture, abitazioni e sedi lavorative. «Nel settore assicurativo, la banca conta oltre 13.000 polizze attive – spiega il direttore generale, Gilberto Noacco –. Pure in questa circostanza, non vogliamo far mancare la concretezza della nostra presenza e ci rendiamo disponibili a tutte le azioni di sostegno finanziario che le circostanze richiedono, quali ad esempio la sospensione per un anno delle rate, la messa a disposizione di specifici prestiti a tasso agevolato assieme alla consulenza per l’accesso a tutte le forme di agevolazioni pubbliche in vigore e a quelle in corso di attuazione».

Nel frattempo, il primo semestre 2023 di CrediFriuli si è contraddistinto per i brillanti numeri conseguiti e recentemente approvati dal CdA. Al 30 giugno 2023, le masse complessivamente amministrate hanno superato i 3 miliardi di euro (+7 per cento rispetto al giugno precedente), con la raccolta diretta che ha superato il valore del miliardo e 200 milioni di euro e con un notevole aumento registrato dalla raccolta indiretta, che ha segnato un +23,83 per cento. Anche gli impieghi crescono, attestandosi a oltre il miliardo di euro. L’utile semestrale netto ha superato i 15 milioni di euro ed è proseguito anche il rafforzamento del patrimonio che, a giugno 2023, ha superato i 200 milioni di euro. Il CET1, al 30 giugno 2023, oltrepassa quota 29 per cento mentre diminuiscono i crediti deteriorati netti che, rapportati agli impieghi netti, si attestano allo 0,06 per cento.