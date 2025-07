Impianto di biometano a Pagnacco, nasce il comitato di protesta

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sta suscitando allarme tra i cittadini di Pagnacco la proposta di costruzione di un impianto a biometano da 300 metri cubi Standard all’ora, in un’area considerata di grande pregio ambientale e paesaggistico. Il sito individuato si trova infatti tra aree fluviali tutelate, nei pressi di Fontanabona, zona soggetta a vincolo paesaggistico e sotto la tutela della Soprintendenza. Il territorio è caratterizzato dalla presenza di prati stabili e habitat naturali delicati, elementi che rendono particolarmente sentita la questione nella comunità locale, preoccupata per i possibili impatti sull’ambiente. Il progetto ha già mobilitato circa 150 cittadini, riuniti in un comitato civico attivo.

I membri del comitato chiedono di essere coinvolti nel processo decisionale e attendono ora di essere convocati alla conferenza dei servizi, dove intendono far sentire la propria voce e chiedere chiarezza sugli effetti del progetto