Imposta di soggiorno: “La nuova normativa nazionale? Scellerato applicarla in FVG”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “La nuova normativa nazionale sull’imposta di soggiorno? Qualora venisse approvata, applicarla tal quale nella nostra regione sarebbe scellerato”. E’ la posizione del presidente regionale di Federalberghi, Enrico Guerin, sulla modifica allo studio del governo, per ora in fase di bozza, che potrebbe essere approvata dopo settembre. Una norma che rappresenterebbe una vera e propria stangata per i turisti che scelgono il Friuli Venezia Giulia.

La bozza, infatti, prevede che l’imposta di soggiorno vada dai 5 ai 25 euro a notte a persona, a seconda del costo della struttura ricettiva. Esattamente 10 volte quella applicata attualmente nella nostra regione. Inoltre, a usufruirne non sarebbero più solo capoluoghi, località turistiche e città d’arte, ma tutti i comuni. Infine, il gettito potrebbe essere utilizzato non solo per gli interventi nel settore del turismo, ma anche per il ciclo dei rifiuti.

“L’attuale legge regionale – dice Guerin – è un modello ed è stata applicata in maniera intelligente. Sono certo che prevarrà il buon senso, sia per quanto riguarda gli importi, sia per l’utilizzo del gettito. L’imposta di soggiorno non deve essere un balzello fine a se stesso e deve essere impiegata – conclude – solo per finalità turistiche in concertazione con le categorie, come prevede la legge regionale in vigore”.

Non si tratta di pochi soldi. Secondo i dati della Fondazione Think Tank Nordest, i 14 Comuni del Fvg che nel 2023 hanno applicato l’imposta hanno incassato 6 milioni di euro, 900mila in più rispetto all’anno precedente, quando erano solo 10. Un performance da record che, stando alle previsioni, dovrebbe essere ripetuta anche nel 2024. Dal primo gennaio 2025 l’imposta sarà applicata anche dal Comune di Udine.

Va detto che 5 milioni di gettito su 6 sono stati raccolti da solo tre Comuni: due milioni a testa da Lignano e Trieste e un milione da Grado. Tarvisio, primo tra gli altri municipi, ne ha raccolti quasi 200mila.

«Sono numeri che confermano il ruolo della località, nel panorama turistico regionale. Cifre importanti che ora andranno impegnate nel modo più proficuo possibile, per la promozione della città e il benessere del turista». Questo il commento del sindaco di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi. «Della destinazione di queste risorse – prosegue la prima cittadina – si occuperà l’apposito tavolo, che per altro si è riunito anche nella giornata di martedì 6 agosto. Da regolamento regionale , adottato con una delibera della giunta comunale, gli introiti legati alla tassa di soggiorno hanno una destinazione vincolata, in questo caso il 50% serve a finanziare la realizzazione del piano strategico quinquennale, il 35% per investimenti a favore dell’offerta turistica della località e il restante 15% viene gestito dal Comune, per la promozione di eventi».