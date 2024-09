Imprenditore ucciso dal camion condotto dal dipendente

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tragedia sul lavoro oggi, alle 13.30, in via Colloredo a Pasian di Prato. Il titolare della ditta Blossom, che si occupa della movimentazione di container, è stato investito, in un’area di proprietà dell’azienda, dalla motrice di un camion condotta da un suo dipendente ed è morto sul colpo.

La vittima – Felice Zonni, di 74 anni, residente a Pasian di Prato – stava parlando con il conducente del mezzo pesante e si è poi allontanato. L’autotrasportatore, una volta salito sul camion, ha effettuato una manovra senza tuttavia accorgersi che in corrispondenza della parte anteriore destra del camion c’era il suo titolare.

Avrebbe percepito la presenza di un ostacolo sotto lo pneumatico ma, essendo in quel punto il terreno sconnesso, non avrebbe dato particolare rilevanza, portando, quindi, a termine la manovra. Mai avrebbe immaginato che lì sotto c’era proprio il suo titolare.

Zonni era stato travolto e schiacciato dal camion. E’ morto a causa delle gravissime lesioni riportate. Per recuperare la salma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che, con degli appositi cuscinetti, hanno sollevato il mezzo pesante e, quindi, estratto l’imprenditore.

Inutile il soccorso prestato dal personale sanitario: per il 74enne non c’era più nulla da fare.

Sul posto è intervenuto personale dello Spisal dell’Azienda sanitaria del Friuli Centrale insieme alla polizia locale. L’area dove si è verificato l’incidente è stata posta sotto sequestro, come disposto dall’autorità giudiziaria.