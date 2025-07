La collaborazione tra impresa e Ial Fvg è un passo avanti per la formazione dei futuri maker digitali

Il percorso quadriennale Maker 3D, Tecnico della Modellazione e Fabbricazione Digitale, dello Ial Fvg a Pordenone ha compiuto un salto di qualità grazie alla consegna di dieci stampanti 3D e bobine donate da Adimo, azienda di Fiume Veneto specializzata nella manifattura additiva.

L’intervento, completato nelle scorse settimane, ha potenziato il laboratorio di prototipazione, offrendo agli allievi strumenti concreti per trasformare le idee in modelli e consolidare competenze spendibili nel mondo del lavoro. L’accordo, avviato tre anni fa sulla base di una visione condivisa fra scuola e impresa, ha permesso agli studenti di seguire l’intero ciclo produttivo, dal disegno digitale alla realizzazione del pezzo finito. Nel corso dell’incontro di chiusura Riccardo e Nicolò Pellegrini, che affiancano il fondatore Gian Luca alla guida di Adimo, hanno illustrato le potenzialità della stampa 3D, soffermandosi su sostenibilità, riduzione degli scarti e integrazione con Internet of Things e intelligenza artificiale.

Il valore formativo della collaborazione è emerso dalle voci dei ragazzi che hanno svolto lo stage in azienda. Rebecca Manera, prima allieva del corso a cimentarsi in un contesto produttivo prevalentemente maschile, ha mostrato come precisione e creatività possano convivere in ogni progetto. Insieme a lei, Diego Malutta, Davide Marchetti, Franjeris Polanco de Jesus, Mattia Basso e Daniil Gazziola hanno raccontato la crescita maturata fra manutenzione delle macchine, gestione di imprevisti e dialogo con il team.

“La stampa 3D non è solo tecnologia: è processo, programmazione e passione”, ha osservato Riccardo Pellegrini, mentre Davis Goi, coordinatore regionale Ial per le tecnologie digitali, ha ringraziato l’azienda per un’alleanza che unisce aula e officina e apre a temi come intelligenza artificiale, economia circolare e miglioramento continuo. Con la conclusione di questo capitolo il Maker 3D di Pordenone dispone ora di un parco macchine allineato agli standard industriali e di una rete di professionisti pronta ad accompagnare gli studenti verso le sfide della manifattura digitale.